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Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19, заявил Мурашко
Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 17.12.2021
Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19, заявил Мурашко
Россия ещё полностью не вышла из четвёртой волны коронавируса, госпитализированных по-прежнему большое количество, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:55
2021-12-17T13:55
2021-12-17T14:17
россия
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия ещё полностью не вышла из четвёртой волны коронавируса, госпитализированных по-прежнему большое количество, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Ещё полностью из неё не вышли. Ещё большое количество госпитализаций", - сказал Мурашко журналистам в ответ на вопрос о четвёртой волне заболеваемости коронавирусом.
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россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:55 17.12.2021 (обновлено: 14:17 17.12.2021)
Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: Россия еще полностью не вышла из четвертой волны коронавируса