https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764230887.html

Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19, заявил Мурашко

Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 17.12.2021

Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19, заявил Мурашко

Россия ещё полностью не вышла из четвёртой волны коронавируса, госпитализированных по-прежнему большое количество, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:55

2021-12-17T13:55

2021-12-17T14:17

россия

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия ещё полностью не вышла из четвёртой волны коронавируса, госпитализированных по-прежнему большое количество, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Ещё полностью из неё не вышли. Ещё большое количество госпитализаций", - сказал Мурашко журналистам в ответ на вопрос о четвёртой волне заболеваемости коронавирусом.

https://ria.ru/20211217/omikron-1764232019.html

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2021

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