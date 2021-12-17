https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764210907.html

В Чувашии сотрудник больницы выдавал фальшивые COVID-сертификаты

В Чувашии сотрудник больницы выдавал фальшивые COVID-сертификаты - РИА Новости, 17.12.2021

В Чувашии сотрудник больницы выдавал фальшивые COVID-сертификаты

Сотрудники полиции в Чувашии выявили факты выдачи работником районной больницы сертификатов о вакцинации без соответствующих прививок, сообщает пресс-служба МВД РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:56

2021-12-17T12:56

2021-12-17T12:56

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии выявили факты выдачи работником районной больницы сертификатов о вакцинации без соответствующих прививок, сообщает пресс-служба МВД по республике.Сотрудники отдела МВД России по Ибресинскому району получили информацию, что через медицинских работников районной больницы незаконно оформляются подложные медицинские сертификаты о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции.Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов". Устанавливаются другие причастные к преступлению."За подделку и сбыт сертификата о вакцинации виновным грозит до двух лет лишения свободы, а за покупку и использование документа - до одного года лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20211216/covid-sertifikat-1764053619.html

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