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В Чувашии сотрудник больницы выдавал фальшивые COVID-сертификаты
В Чувашии сотрудник больницы выдавал фальшивые COVID-сертификаты - РИА Новости, 17.12.2021
В Чувашии сотрудник больницы выдавал фальшивые COVID-сертификаты
Сотрудники полиции в Чувашии выявили факты выдачи работником районной больницы сертификатов о вакцинации без соответствующих прививок, сообщает пресс-служба МВД РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:56
2021-12-17T12:56
2021-12-17T12:56
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии выявили факты выдачи работником районной больницы сертификатов о вакцинации без соответствующих прививок, сообщает пресс-служба МВД по республике.Сотрудники отдела МВД России по Ибресинскому району получили информацию, что через медицинских работников районной больницы незаконно оформляются подложные медицинские сертификаты о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции.Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов". Устанавливаются другие причастные к преступлению."За подделку и сбыт сертификата о вакцинации виновным грозит до двух лет лишения свободы, а за покупку и использование документа - до одного года лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В Чувашии сотрудник больницы выдавал фальшивые COVID-сертификаты
Сотрудника больницы в Чувашии обвинили в выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации