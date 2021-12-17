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В Москве за сутки госпитализировали 800 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 800 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021

В Москве за сутки госпитализировали 800 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 800 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 528 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:52

2021-12-17T11:52

2021-12-17T11:52

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 800 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 528 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2 755 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 800 человек. На ИВЛ находятся 528 человек. В городе выздоровели ещё 3 509 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 828 635", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 83 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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