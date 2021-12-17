https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764191244.html
В Калмыкии и Туве зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
В Калмыкии и Туве зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 17.12.2021
В Калмыкии и Туве зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за минувшие сутки в Калмыкии и Туве, он составляет 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:44
2021-12-17T11:44
2021-12-17T11:44
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за минувшие сутки в Калмыкии и Туве, он составляет 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,05%; 2. Чукотский автономный округ - 0,1%; 3. Москва, Республика Алтай, Удмуртская Республика - 0,14%", - говорится в сообщении.
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общество, удмуртская республика (удмуртия), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В Калмыкии и Туве зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии и Туве — 0,05%