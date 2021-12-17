11:42 17.12.2021 (обновлено: 12:23 17.12.2021)
В России выявили наименьшее с 8 октября число новых случаев COVID-19
В России выявили наименьшее с 8 октября число новых случаев COVID-19 — 27 743
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России зафиксировали 27 743 новых случая COVID-19 — это минимальный показатель с 8 октября, тогда такой диагноз поставили 27 246 пациентам.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 27 743 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2106 (7,6 процента) без клинических проявлений", — рассказали в оперштабе.
Накануне было 28 846 заболевших, темп прироста опустился до 0,27 процента. Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 10 159 389 россиян.
Умерли 1080 человек (днем ранее — 1133). Суммарно жертвами болезни в стране стали 295 104 человека. За сутки выздоровели 37 437 пациентов, за все время — около 8,9 миллиона.
Больше всего новых случаев в Москве — 2755, Санкт-Петербурге — 1984, Московской области — 1452, Красноярском крае — 677 и Нижегородской области — 667.
Минимальные показатели зафиксировали на Чукотке — там заболели три человека, в Ненецком автономном округе — восемь, а также в Калмыкии и Туве — по 16 человек.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 271 миллиона инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.