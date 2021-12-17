https://ria.ru/20211217/kontrafakt-1764154323.html

В Приморье пресекли ввоз почти 40 тысяч контрафактных трикотажных масок

В Приморье пресекли ввоз почти 40 тысяч контрафактных трикотажных масок - РИА Новости, 17.12.2021

В Приморье пресекли ввоз почти 40 тысяч контрафактных трикотажных масок

Таможенники пресекли ввоз из Китая в Приморье почти 40 тысяч контрафактных трикотажных одноразовых масок с нанесенными товарными знаками известных брендов... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T05:27

2021-12-17T05:27

2021-12-17T05:27

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Таможенники пресекли ввоз из Китая в Приморье почти 40 тысяч контрафактных трикотажных одноразовых масок с нанесенными товарными знаками известных брендов спортивной одежды, сообщает Уссурийская таможня."Российский импортер подал <…> декларацию на ввоз партии трикотажных одноразовых масок из синтетических нитей черного цвета (39 600 штук), товар был отправлен на досмотр. Во время проведения таможенного досмотра товаров сотрудники Уссурийской таможни обнаружили партию тканевых масок китайского производства, маркированных товарными знаками Adidas и Nike", - говорится в сообщении.Уссурийская таможня обратилась к представителям правообладателей товарных знаков и выяснила, что продукция не соответствует оригинальной, а импортер не заключал с правообладателями лицензионных договоров о производстве и продаже масок. Правообладатели оценили нанесенный им материальный ущерб в более чем 103 миллиона рублей.Возбуждено два дела об административном правонарушении. Импортеру грозит до 200 тысяч рублей штрафа с конфискацией товара.

https://ria.ru/20200604/1572434690.html

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общество, приморский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии