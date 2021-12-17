https://ria.ru/20211217/kontrabanda-1764165325.html

Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай

Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай - РИА Новости, 17.12.2021

Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай

Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай на 1 миллиард рублей, сообщает в пятницу управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:49

2021-12-17T09:49

2021-12-17T09:49

происшествия

приморский край

китай

генеральная прокуратура рф

таможенный союз

евразийский экономический союз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

ХАБАРОВСК, 17 дек - РИА Новости. Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай на 1 миллиард рублей, сообщает в пятницу управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год участники преступного сообщества в Приморье приобрели более 70 тысяч кубометров нелегально заготовленного дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Чтобы получить разрешение на экспорт древесины были зарегистрированы две подставные коммерческие фирмы, через которые делались поддельные документы."Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении участника преступного сообщества, осуществлявшего контрабанду из России в Китай ценных пород древесины стоимостью свыше 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Мужчина обвиняется по части 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), части 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенном организованной группой), пункту "б" части 2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование группой лиц по предварительному сговору юридического лица через подставных лиц).Правоохранители конфисковали по месту жительства лидера группировки "кассу" преступного сообщества - более 60 миллионов рублей.Отмечается, что уголовное дело будет рассмотрено Уссурийским районным судом Приморского края. В отношении остальных пяти участников преступного сообщества и его руководителя уголовное дело находится в производстве, уточнили в управлении.

https://ria.ru/20211116/proisshestvie-1759278943.html

https://ria.ru/20210929/kontrabanda-1752260825.html

приморский край

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, китай, генеральная прокуратура рф, таможенный союз, евразийский экономический союз, россия