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Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай
Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай - РИА Новости, 17.12.2021
Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай
Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай на 1 миллиард рублей, сообщает в пятницу управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:49
2021-12-17T09:49
происшествия
приморский край
китай
генеральная прокуратура рф
таможенный союз
евразийский экономический союз
россия
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ХАБАРОВСК, 17 дек - РИА Новости. Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай на 1 миллиард рублей, сообщает в пятницу управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год участники преступного сообщества в Приморье приобрели более 70 тысяч кубометров нелегально заготовленного дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Чтобы получить разрешение на экспорт древесины были зарегистрированы две подставные коммерческие фирмы, через которые делались поддельные документы."Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении участника преступного сообщества, осуществлявшего контрабанду из России в Китай ценных пород древесины стоимостью свыше 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Мужчина обвиняется по части 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), части 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенном организованной группой), пункту "б" части 2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование группой лиц по предварительному сговору юридического лица через подставных лиц).Правоохранители конфисковали по месту жительства лидера группировки "кассу" преступного сообщества - более 60 миллионов рублей.Отмечается, что уголовное дело будет рассмотрено Уссурийским районным судом Приморского края. В отношении остальных пяти участников преступного сообщества и его руководителя уголовное дело находится в производстве, уточнили в управлении.
https://ria.ru/20211116/proisshestvie-1759278943.html
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происшествия, приморский край, китай, генеральная прокуратура рф, таможенный союз, евразийский экономический союз, россия
09:49 17.12.2021
 
Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай

Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай на миллиард рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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ХАБАРОВСК, 17 дек - РИА Новости. Житель Хабаровского края пойдет под суд за контрабанду леса в Китай на 1 миллиард рублей, сообщает в пятницу управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год участники преступного сообщества в Приморье приобрели более 70 тысяч кубометров нелегально заготовленного дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Чтобы получить разрешение на экспорт древесины были зарегистрированы две подставные коммерческие фирмы, через которые делались поддельные документы.
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"Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении участника преступного сообщества, осуществлявшего контрабанду из России в Китай ценных пород древесины стоимостью свыше 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется по части 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), части 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенном организованной группой), пункту "б" части 2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование группой лиц по предварительному сговору юридического лица через подставных лиц).
Правоохранители конфисковали по месту жительства лидера группировки "кассу" преступного сообщества - более 60 миллионов рублей.
Отмечается, что уголовное дело будет рассмотрено Уссурийским районным судом Приморского края. В отношении остальных пяти участников преступного сообщества и его руководителя уголовное дело находится в производстве, уточнили в управлении.
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ПроисшествияПриморский крайКитайГенеральная прокуратура РФТаможенный союзЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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