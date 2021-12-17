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Песков прокомментировал отношение Минска к "Комсомольской правде"
Песков прокомментировал отношение Минска к "Комсомольской правде" - РИА Новости, 17.12.2021
Песков прокомментировал отношение Минска к "Комсомольской правде"
Власти Белоруссии знают о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к "Комсомольской правде" и ряду других российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:48
2021-12-17T20:48
2021-12-17T20:48
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти Белоруссии знают о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к "Комсомольской правде" и ряду других российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" в эфире телеканала RTVI.Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко в октябре был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.Песков ранее заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
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медиа - общество, белоруссия, москва, дмитрий песков, тина канделаки (тинатин канделаки), комсомольская правда (издательство), россия, геннадий можейко
Песков прокомментировал отношение Минска к "Комсомольской правде"
Песков: Минск знает, что Москва сожалеет о ситуации с "Комсомольской правдой"