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Песков прокомментировал отношение Минска к "Комсомольской правде"
Песков прокомментировал отношение Минска к "Комсомольской правде" - РИА Новости, 17.12.2021
Песков прокомментировал отношение Минска к "Комсомольской правде"
Власти Белоруссии знают о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к "Комсомольской правде" и ряду других российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:48
2021-12-17T20:48
медиа - общество
белоруссия
москва
дмитрий песков
тина канделаки (тинатин канделаки)
комсомольская правда (издательство)
россия
геннадий можейко
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти Белоруссии знают о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к "Комсомольской правде" и ряду других российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" в эфире телеканала RTVI.Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко в октябре был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.Песков ранее заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
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медиа - общество, белоруссия, москва, дмитрий песков, тина канделаки (тинатин канделаки), комсомольская правда (издательство), россия, геннадий можейко
20:48 17.12.2021
 
Песков прокомментировал отношение Минска к "Комсомольской правде"

Песков: Минск знает, что Москва сожалеет о ситуации с "Комсомольской правдой"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти Белоруссии знают о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к "Комсомольской правде" и ряду других российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" в эфире телеканала RTVI.
"Они знают, что мы весьма и весьма сожалеем о ситуации с "Комсомольской правдой", с другими нашими коллегами. И мы эти наши сожаления неоднократно доводили до сведения наших друзей в Минске", - сказал Песков.
Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко в октябре был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
Песков ранее заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
18:19
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Медиа - ОбществоБелоруссияМоскваДмитрий ПесковТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Комсомольская правда (издательство)РоссияГеннадий Можейко
 
 
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