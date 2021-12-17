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"Русский букет" представляет новогоднюю коллекцию букетов
"Русский букет" представляет новогоднюю коллекцию букетов - РИА Новости, 17.12.2021
"Русский букет" представляет новогоднюю коллекцию букетов
Новый год — особенное время, когда нужно успеть поздравить всех. Если знакомым можно пожелать счастья устно, то для близких хочется найти особенные подарки. А... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:24
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МОСКВА, 17 дек – Пресс-служба международного сервиса доставки цветов “Русский букет”. Новый год — особенное время, когда нужно успеть поздравить всех. Если знакомым можно пожелать счастья устно, то для близких хочется найти особенные подарки. А ещё важно поздравить партнеров, ведь с ними вы весь год шли к поставленным целям.Международная служба доставки цветов "Русский букет" напоминает: новогодний букет — отличный подарок, который создаст праздничное настроение и дома, и в офисе. А в дополнительной, выбранной вами, корзинке с угощениями каждый близкий человек найдет для себя что-то вкусненькое.Специально к наступающему 2022 Новому году "Русский букет" представил новую, особенную коллекцию подарочных букетов, цветочных композиций, рождественских венков и даже маленьких елочек!Любой из этих вариантов — отличный способ показать ваши особенные чувства к получателю. Подарок может так же рассказать о вашей любви, заботе, благодарности. Сделать сюрприз более личным поможет бесплатная открытка с вашим посланием.Вам больше не придется тратить время на магазины, очереди и традиционные новогодние пробки. Просто выберите подарок из новогодней коллекции — обо всё остальном позаботятся специалисты "Русского букета". Если вы хотите уникальный подарок - профессиональные флористы соберут любую композицию в соответствии с вашим вкусом и бюджетом, а курьеры доставят ее в любой уголок страны и мира. Хотите поздравить лично? Служба доставки привезет готовый к вручению букет к вам домой!ООО “Русский Букет” — сервис доставки цветов и подарков по России и миру. Основан в 2009 году. За 12 лет работы компания доставила более 1 500 000 букетов по всей России и в более 100 стран мира.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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пресс-релизы
17:24 17.12.2021
 

"Русский букет" представляет новогоднюю коллекцию букетов

© Фото : ООО “Русский Букет”Букет
Букет - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : ООО “Русский Букет”
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – Пресс-служба международного сервиса доставки цветов “Русский букет”. Новый год — особенное время, когда нужно успеть поздравить всех. Если знакомым можно пожелать счастья устно, то для близких хочется найти особенные подарки. А ещё важно поздравить партнеров, ведь с ними вы весь год шли к поставленным целям.
Международная служба доставки цветов "Русский букет" напоминает: новогодний букет — отличный подарок, который создаст праздничное настроение и дома, и в офисе. А в дополнительной, выбранной вами, корзинке с угощениями каждый близкий человек найдет для себя что-то вкусненькое.
Специально к наступающему 2022 Новому году "Русский букет" представил новую, особенную коллекцию подарочных букетов, цветочных композиций, рождественских венков и даже маленьких елочек!
Любой из этих вариантов — отличный способ показать ваши особенные чувства к получателю. Подарок может так же рассказать о вашей любви, заботе, благодарности. Сделать сюрприз более личным поможет бесплатная открытка с вашим посланием.
Вам больше не придется тратить время на магазины, очереди и традиционные новогодние пробки. Просто выберите подарок из новогодней коллекции — обо всё остальном позаботятся специалисты "Русского букета". Если вы хотите уникальный подарок - профессиональные флористы соберут любую композицию в соответствии с вашим вкусом и бюджетом, а курьеры доставят ее в любой уголок страны и мира. Хотите поздравить лично? Служба доставки привезет готовый к вручению букет к вам домой!
ООО “Русский Букет” — сервис доставки цветов и подарков по России и миру. Основан в 2009 году. За 12 лет работы компания доставила более 1 500 000 букетов по всей России и в более 100 стран мира.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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