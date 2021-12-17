Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/kolledzhi-1764270602.html
На подготовку кадров в колледжах направят 30 миллиардов рублей
На подготовку кадров в колледжах направят 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.12.2021
На подготовку кадров в колледжах направят 30 миллиардов рублей
Российские власти направят 30 миллиардов рублей на качественную подготовку кадров в колледжах, средства должны быть эффективно истрачены, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:14
2021-12-17T16:14
общество
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_087880b605aaf0f2c5efab3bba6e1994.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские власти направят 30 миллиардов рублей на качественную подготовку кадров в колледжах, средства должны быть эффективно истрачены, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП."На что, собственно говоря, планируем направить эти 30 миллиардов дополнительных денег? На подготовку профессиональных кадров в колледжах и других учебных заведениях. На то, чтобы, во-первых, эта подготовка полностью, насколько это возможно, отвечала потребностям рынка труда, потребностям тех коллективов, которыми вы руководите", - сказал Путин."30 миллиардов, конечно, этого недостаточно. Но мы хотим, чтобы они были эффективно истрачены", - добавил президент.
https://ria.ru/20211217/zanyatost-1764160341.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_115f0a4b26ac890b0f17ac3208209840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия
16:14 17.12.2021
 
На подготовку кадров в колледжах направят 30 миллиардов рублей

Власти дополнительно направят 30 миллиардов рублей на подготовку кадров в колледжах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория
Аудитория - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские власти направят 30 миллиардов рублей на качественную подготовку кадров в колледжах, средства должны быть эффективно истрачены, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.
"На что, собственно говоря, планируем направить эти 30 миллиардов дополнительных денег? На подготовку профессиональных кадров в колледжах и других учебных заведениях. На то, чтобы, во-первых, эта подготовка полностью, насколько это возможно, отвечала потребностям рынка труда, потребностям тех коллективов, которыми вы руководите", - сказал Путин.
"30 миллиардов, конечно, этого недостаточно. Но мы хотим, чтобы они были эффективно истрачены", - добавил президент.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
09:07
Правительство утвердило программу содействия занятости молодежи
 
ОбществоВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
23:06Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19
Лента новостейМолния
Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19