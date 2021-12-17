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На подготовку кадров в колледжах направят 30 миллиардов рублей
На подготовку кадров в колледжах направят 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.12.2021
На подготовку кадров в колледжах направят 30 миллиардов рублей
Российские власти направят 30 миллиардов рублей на качественную подготовку кадров в колледжах, средства должны быть эффективно истрачены, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:14
2021-12-17T16:14
2021-12-17T16:14
общество
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские власти направят 30 миллиардов рублей на качественную подготовку кадров в колледжах, средства должны быть эффективно истрачены, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП."На что, собственно говоря, планируем направить эти 30 миллиардов дополнительных денег? На подготовку профессиональных кадров в колледжах и других учебных заведениях. На то, чтобы, во-первых, эта подготовка полностью, насколько это возможно, отвечала потребностям рынка труда, потребностям тех коллективов, которыми вы руководите", - сказал Путин."30 миллиардов, конечно, этого недостаточно. Но мы хотим, чтобы они были эффективно истрачены", - добавил президент.
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общество, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия
На подготовку кадров в колледжах направят 30 миллиардов рублей
Власти дополнительно направят 30 миллиардов рублей на подготовку кадров в колледжах