https://ria.ru/20211217/kolledzhi-1764270602.html

На подготовку кадров в колледжах направят 30 миллиардов рублей

На подготовку кадров в колледжах направят 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.12.2021

На подготовку кадров в колледжах направят 30 миллиардов рублей

Российские власти направят 30 миллиардов рублей на качественную подготовку кадров в колледжах, средства должны быть эффективно истрачены, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:14

2021-12-17T16:14

2021-12-17T16:14

общество

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_087880b605aaf0f2c5efab3bba6e1994.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские власти направят 30 миллиардов рублей на качественную подготовку кадров в колледжах, средства должны быть эффективно истрачены, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП."На что, собственно говоря, планируем направить эти 30 миллиардов дополнительных денег? На подготовку профессиональных кадров в колледжах и других учебных заведениях. На то, чтобы, во-первых, эта подготовка полностью, насколько это возможно, отвечала потребностям рынка труда, потребностям тех коллективов, которыми вы руководите", - сказал Путин."30 миллиардов, конечно, этого недостаточно. Но мы хотим, чтобы они были эффективно истрачены", - добавил президент.

https://ria.ru/20211217/zanyatost-1764160341.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия