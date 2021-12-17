https://ria.ru/20211217/klyushin-1764258336.html

Швейцарский суд отклонил жалобу на решение об экстрадиции Клюшина в США

Швейцарский суд отклонил жалобу на решение об экстрадиции Клюшина в США - РИА Новости, 17.12.2021

Швейцарский суд отклонил жалобу на решение об экстрадиции Клюшина в США

Швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу Соединенных Штатов... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:32

2021-12-17T15:32

2021-12-17T15:56

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ЦЮРИХ, 17 дек - РИА Новости. Швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу Соединенных Штатов Америки, на решение о его выдаче в США.В понедельник стало известно, что швейцарский Федеральный уголовный суд не увидел политического подтекста в деле против Клюшина, в связи с чем отклонил апелляцию на решение об экстрадиции россиянина в США. Позднее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что адвокаты Клюшина подали кассационную жалобу на это решение в Федеральный суд."Федеральный верховный суд признает… жалоба не будет принята", - говорится в решении суда, датированном 10 декабря. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, его решения не могут быть обжалованы.В решении отмечается, что запрашиваемое государство отказывает в экстрадиции, если запрос представляется политически обоснованным. "Федеральный уголовный суд правильно воспроизвел постановления Федерального суда по этому положению. Он справедливо отметил, что доводы заявителя не могут вызвать объективных сомнений в независимости судов США", - говорится в документе.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце июня удовлетворило запрос США об экстрадиции российского бизнесмена. Позднее защита Клюшина обжаловала это решение в Федеральном уголовном суде.Ранее источник, знакомый с ходом расследования в отношении бизнесмена, сообщал РИА Новости, что "разведка Швейцарии активно работала и, более того, сотрудничала с иностранными спецслужбами по персоне Клюшина". По его словам, данная информация подтверждается документами из электронной системы PES, содержащей данные о событиях и принятых мерах по обеспечению внутренней и внешней безопасности Федеральной службы разведки Швейцарии.

https://ria.ru/20210610/arest-1736409392.html

https://ria.ru/20210907/vrediteli-1748923768.html

https://ria.ru/20210830/klyushin-1747882241.html

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