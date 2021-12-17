https://ria.ru/20211217/kinoprokat-1764200539.html
Мишустин назвал российский рынок кинопроката самым прозрачным в мире
Мишустин назвал российский рынок кинопроката самым прозрачным в мире - РИА Новости, 17.12.2021
Мишустин назвал российский рынок кинопроката самым прозрачным в мире
Российский рынок кинопроката после введения Единой автоматизированной информационной системы стал самым прозрачным в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:28
2021-12-17T12:28
2021-12-17T12:41
культура
михаил мишустин
кино и сериалы
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский рынок кинопроката после введения Единой автоматизированной информационной системы стал самым прозрачным в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами правительственного совета по Развитию отечественного кинематографа."На сегодняшний день, в принципе, Единая автоматизированная информационная система сыграла свою роль. Мы можем смотреть, где, когда и по какой стоимости были куплены билеты на все фильмы, которые демонстрируются в России. Наш рынок кинопроката после введения системы, ее внедрения в промышленную эксплуатацию, стал самым прозрачным рынком в мире", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20211215/kultura-1763793651.html
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михаил мишустин, кино и сериалы, россия
12:28 17.12.2021 (обновлено: 12:41 17.12.2021)
Мишустин назвал российский рынок кинопроката самым прозрачным в мире
Премьер Мишустин назвал российский рынок кинопроката самым прозрачным в мире