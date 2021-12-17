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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211217/kino-1764216833.html
Любимова: тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино
Любимова: тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино - РИА Новости, 17.12.2021
Любимова: тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино
Тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино, они зафиксированы и на международной арене, и внутри страны, сообщила министр культуры РФ Ольга... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:12
2021-12-17T13:12
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
ольга любимова
россия
культура
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино, они зафиксированы и на международной арене, и внутри страны, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Она отметила, что количество зрителей, посмотревших в этом году в кинотеатрах российские фильмы, приближается к 40 миллионам, российские фильмы приняли участие в программах всех значимых кинофестивалей мира."23 картины представлены и 12 наград получены. Это беспрецедентный международный успех, и такого не было никогда", - прокомментировала Любимова.Она добавила, что "российское кино регулярно попадает в лидеры просмотров на глобальных международных онлайн-платформах, а это десятки миллионов зрителей отечественного кино по всему миру"."Нам очень важно сохранить и развить все позитивные тенденции", - заключила она.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, ольга любимова, россия, культура
13:12 17.12.2021
 
Любимова: тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино

Министр культуры Любимова: тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииМинистр культуры РФ Ольга Любимова на XI съезде организации в Центральном доме кинематографистов
Министр культуры РФ Ольга Любимова на XI съезде организации в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино, они зафиксированы и на международной арене, и внутри страны, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Крайне тяжелый период пандемии оборачивается победами российского кино. Нас по праву переполняет гордость за успехи отечественного кинематографа на международной арене, а также его поступательное развитие внутри страны", - сказала Любимова на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.
Она отметила, что количество зрителей, посмотревших в этом году в кинотеатрах российские фильмы, приближается к 40 миллионам, российские фильмы приняли участие в программах всех значимых кинофестивалей мира.
"23 картины представлены и 12 наград получены. Это беспрецедентный международный успех, и такого не было никогда", - прокомментировала Любимова.
Она добавила, что "российское кино регулярно попадает в лидеры просмотров на глобальных международных онлайн-платформах, а это десятки миллионов зрителей отечественного кино по всему миру".
"Нам очень важно сохранить и развить все позитивные тенденции", - заключила она.
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