https://ria.ru/20211217/kino-1764216833.html

Любимова: тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино

Любимова: тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино - РИА Новости, 17.12.2021

Любимова: тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино

Тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино, они зафиксированы и на международной арене, и внутри страны, сообщила министр культуры РФ Ольга... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:12

2021-12-17T13:12

2021-12-17T13:12

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

ольга любимова

россия

культура

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тяжелый период пандемии обернулся победами российского кино, они зафиксированы и на международной арене, и внутри страны, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Она отметила, что количество зрителей, посмотревших в этом году в кинотеатрах российские фильмы, приближается к 40 миллионам, российские фильмы приняли участие в программах всех значимых кинофестивалей мира."23 картины представлены и 12 наград получены. Это беспрецедентный международный успех, и такого не было никогда", - прокомментировала Любимова.Она добавила, что "российское кино регулярно попадает в лидеры просмотров на глобальных международных онлайн-платформах, а это десятки миллионов зрителей отечественного кино по всему миру"."Нам очень важно сохранить и развить все позитивные тенденции", - заключила она.

https://ria.ru/20211217/kinoprokat-1764200539.html

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, ольга любимова, россия, культура