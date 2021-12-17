Мишустин отметил конкурентоспособность российского кинематографа
Премьер-министр Мишустин: доля отечественных фильмов в прокате выросла с 14% до 30%
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании "2030 - уже завтра. Что делать?" международного экспортного форума "Сделано в России - 2021"
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Задача повысить конкурентоспособность российских фильмов непростая, при этом у отечественного кино сильные позиции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа.
"Мы собрались в координационном центре правительства, чтобы подробно обсудить то, что происходит в нашем российском кинематографе, и, конечно, что нужно сделать, чтобы повысить конкурентоспосность наших фильмов как внутри страны, так и за рубежом. Задача непростая", - сказал Мишустин.
"Хочу сразу сказать что у нашего российского кино сегодня достаточно сильные позиции, в том числе и благодаря постоянной поддержке государства", - добавил он.
Мишустин также отметил, что доля отечественных фильмов в прокате выросла с 14% до 30%, результат был достигнут за 10 лет.