https://ria.ru/20211217/kino-1764205493.html

Мишустин отметил конкурентоспособность российского кинематографа

Мишустин отметил конкурентоспособность российского кинематографа - РИА Новости, 17.12.2021

Мишустин отметил конкурентоспособность российского кинематографа

Задача повысить конкурентоспособность российских фильмов непростая, при этом у отечественного кино сильные позиции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:43

2021-12-17T12:43

2021-12-17T12:43

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Задача повысить конкурентоспособность российских фильмов непростая, при этом у отечественного кино сильные позиции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа."Хочу сразу сказать что у нашего российского кино сегодня достаточно сильные позиции, в том числе и благодаря постоянной поддержке государства", - добавил он. Мишустин также отметил, что доля отечественных фильмов в прокате выросла с 14% до 30%, результат был достигнут за 10 лет.

https://ria.ru/20211217/kinoprokat-1764200539.html

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