https://ria.ru/20211217/kino-1763926251.html

Вышел второй сезон "Ведьмака". Что в нем нового и зачем его надо смотреть

Вышел второй сезон "Ведьмака". Что в нем нового и зачем его надо смотреть - РИА Новости, 17.12.2021

Вышел второй сезон "Ведьмака". Что в нем нового и зачем его надо смотреть

В "Ведьмаке" появилось много новых персонажей, а принцессам и волшебницам отвели важную роль. Геральт же становится наставником, борется с монстрами и... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T08:00

2021-12-17T08:00

2021-12-17T08:15

генри кавилл

культура

игра престолов (сериал)

знаменитости

кино и сериалы

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763476738_643:0:2000:764_1920x0_80_0_0_292639d86bb1a9dc96fe9374cd7d12c2.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В "Ведьмаке" появилось много новых персонажей, а принцессам и волшебницам отвели важную роль. Геральт же становится наставником, борется с монстрами и отгадывает загадки. О том, как изменилась фэнтези-сага и чего ждать от приключений "Белого волка" и Цири, — в материале РИА Новости.Кто есть ктоВторой сезон, вышедший на Netflix, логически и хронологически продолжает первый. Если вы не смотрели предыдущую часть и не читали книг, нужно хотя бы немного познакомиться со вселенной "Ведьмака".А она, несмотря на сравнения, совсем не похожа на "Игру престолов". Хотя тут тоже есть драконы (и монстры), атмосфера Средневековья и придворные интриги. Но "Ведьмак" все же стал особенным явлением в длинном списке эпических фэнтези-приключений.Если просто и вкратце, то главный герой — ведьмак Геральт из Ривии (Генри Кавилл), специально воспитанный наемник со сверхъестественными способностями, который охотится на чудовищ. Люди живут в мире, населенном существами из преимущественно восточноевропейского фольклора, эльфами и волшебниками. Борьба между королевствами и княжествами тоже присутствует.Первая часть закончилась масштабной битвой при Содденском холме между армией Нильфгаарда и магами. Волшебницам удается победить благодаря хитрости Йеннифер (Аня Чалотра). Все уверены, что она погибла, однако это не так.Геральт встречается с беглой принцессой Цири (Фрейя Аллан), его нареченной подопечной. Чтобы научить контролировать данную ей силу, он отправляется с ней в крепость Каэр Морхен, где тренируются ведьмаки.Домашнее заданиеНесмотря на то, что первый сезон получил в основном хвалебные отзывы, критиковать его было за что. Авторы постарались исправить промахи.Больше всего зрителей первого сезона раздражало параллельное повествование: сюжетные линии главных героев развивались одновременно, но происходили в разное время. Поэтому трудно было понять, как и когда Геральт познакомился с Йеннифер, как получил Цири в качестве Предназначения и при чем тут вообще интриги волшебниц. Только в финале сезона все сюжетные линии сошлись в одной точке.Вторая часть строится иначе: действие разворачивается линейно и максимально приближено к оригиналу — книгам Анджея Сапковского.Критиковали и каст: истинные фанаты книг возмущались непохожестью Йеннифер, Трисс (Анна Шаффер), доставалось и Цири. Теперь, даже если в первой части вас не убедила актерская игра, эти вопросы не возникают. Создатели тщательно поработали над диалогами, образами и вообще значительное место отводят женским персонажам в повествовании.Кстати, о диалогах: Геральт теперь (не в последнюю очередь благодаря Кавиллу и его видению героя) раскрывается по-новому — за счет того, что говорит значительно больше, чем в первой части. Ему позволили философствовать с Цири у костра в лесу или спорить с другими ведьмаками в Каэр Морхен.Но монологи Геральта не влияют на количество экранного времени экшен-сцен. Махать мечом герою предстоит немало — и так же эффектно.Так что работа над ошибками выполнена успешно.Что из этого вышло?В итоге второй сезон сняли с таким же размахом, как и первый, но он выгодно отличается еще большей атмосферностью и внятностью. Кроме того, ввели новых персонажей.Особенно радуют хитрый разбойник-полумедведь Нивеллен (Кристофер Хивью), дерзкий ведьмак Ламберт (Пол Бульон) и наставник Геральта Весемир (Ким Бодния из "Убивая Еву"). Ким, кажется, идеально перевоплотился в своего героя, перед этим явно изучив и книги, и игры.Да, создатели сериала не забывают о фанатах компьютерных игр по "Ведьмаку" (а именно — третьей из серий, посвященной Дикой Охоте). Некоторые колоритные локации как будто позаимствованы из нее, и помещения Каэр Морхена кажутся ну очень знакомыми.Монстры тоже на месте: опасные и кровожадные. Геральту придется выпить не одно зелье и использовать ведьмачьи знаки гораздо чаще, чем в первом сезоне.Не все идеально: попытки вплести в канву рассказа политический контекст зачастую выглядят инородно и не всегда логично. Проект словно балансирует между жанрами фэнтези-детектива и политическим триллером с элементами фантастики.Но того требует история, к тому же, проблемы жителей Континента кажутся подозрительно актуальными. Например, мытарства эльфов, страдающих от своеобразного расизма и мигрирующих в Нильфгаард, где их правительница Францеска (Месия Симсон) умело плетет интриги с местной чародейкой Фрингильей (Мими Дивени).Шоураннеры продолжают игнорировать роль Трисс в истории Геральта — у волшебницы до смешного мало экранного времени, хотя в первоисточнике она была убедительной соперницей Йеннифер. Впрочем, ее редкие появления в кадре всегда к месту.Надо ли смотреть?Логичная в целом история, интересная трансформация героев, динамика и экшен — главные козыри второго сезона.Интересно, что фактически все сюжетные линии так или иначе сводятся к Цири и пророчеству. От этого нарратив только выигрывает.Нельзя не сказать и о главной "звезде" — Лютике (Джо Бэти). Появления харизматичного барда придется подождать, но оно стоит того. Герой явно не терял времени: на смену хиту "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" сочинил новый и занялся важным делом (обойдемся без спойлеров).В итоге можно сказать, что сейчас соперников у "Ведьмака" в ТВ-пространстве нет. Но шоураннеры не злоупотребляют своей гегемонией, а учитывают критику фанатов и снимают историю, за развитием которой хочется наблюдать.

https://ria.ru/20211215/kino-1763703755.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генри кавилл, игра престолов (сериал), знаменитости, кино и сериалы, что посмотреть