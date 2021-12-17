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Тамбовская область
https://ria.ru/20211217/kibersport-1764321509.html
Врио губернатора Максим Егоров подписал соглашение о развитии киберспорта
Врио губернатора Максим Егоров подписал соглашение о развитии киберспорта - РИА Новости, 17.12.2021
Врио губернатора Максим Егоров подписал соглашение о развитии киберспорта
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в ходе форума лидеров компьютерного... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:14
2021-12-17T20:14
тамбовская область
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ТАМБОВ, 17 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в ходе форума лидеров компьютерного спорта "Киберсмыслы" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Тамбов первым в России принял форум лидеров компьютерного спорта "Киберсмыслы". Его организовали ТГУ имени Державина совместно с администрацией Тамбовской области и Федерацией компьютерного спорта России при поддержке Росмолодёжи.По его словам, соглашение направлено на развитие компьютерного спорта в регионе и предполагает поддержку и продвижение киберспортивных сообществ, подготовку спортивного резерва, проведение соревнований, разработку программ развития киберспорта.Руководитель региона также поздравил команду Державинского университета с победой в чемпионате "Битва за науку". Это крупнейший в истории России международный студенческий киберспортивный турнир по Dota2 и League of Legends, организованный министерством науки и высшего образования России в рамках Года науки и технологий.
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тамбов, тамбовская область, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), максим егоров, россия
20:14 17.12.2021
 

Врио губернатора Максим Егоров подписал соглашение о развитии киберспорта

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВрио губернатора Тамбовской области Максим Егоров
Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 17 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в ходе форума лидеров компьютерного спорта "Киберсмыслы" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Тамбов первым в России принял форум лидеров компьютерного спорта "Киберсмыслы". Его организовали ТГУ имени Державина совместно с администрацией Тамбовской области и Федерацией компьютерного спорта России при поддержке Росмолодёжи.
"На форуме собрались представители киберспортивных сообществ ЦФО, чтобы "прокачать" свои навыки и выяснить, как развивать компьютерный спорт в регионах. Площадку форума посетил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Он подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, соглашение направлено на развитие компьютерного спорта в регионе и предполагает поддержку и продвижение киберспортивных сообществ, подготовку спортивного резерва, проведение соревнований, разработку программ развития киберспорта.
"Сегодня компьютерный спорт привлекает внимание миллионов людей во всем мире. Он перестал быть просто увлечением и становится делом жизни для многих юношей и девушек. Мы намерены поддерживать на территории области всех активных людей, у которых есть идеи, как сделать жизнь вокруг нас лучше и интереснее. Итогом нашего форума станет разработка концепции для развития компьютерного спорта в России. Учитывая уровень нашей команды и клуба, думаю, мы можем выйти не только на всероссийский, но и на международный уровень", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Руководитель региона также поздравил команду Державинского университета с победой в чемпионате "Битва за науку". Это крупнейший в истории России международный студенческий киберспортивный турнир по Dota2 и League of Legends, организованный министерством науки и высшего образования России в рамках Года науки и технологий.
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Тамбовская областьТамбовТамбовская областьФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Максим ЕгоровРоссия
 
 
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