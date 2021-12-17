Врио губернатора Максим Егоров подписал соглашение о развитии киберспорта

"Сегодня компьютерный спорт привлекает внимание миллионов людей во всем мире. Он перестал быть просто увлечением и становится делом жизни для многих юношей и девушек. Мы намерены поддерживать на территории области всех активных людей, у которых есть идеи, как сделать жизнь вокруг нас лучше и интереснее. Итогом нашего форума станет разработка концепции для развития компьютерного спорта в России. Учитывая уровень нашей команды и клуба, думаю, мы можем выйти не только на всероссийский, но и на международный уровень", - приводит пресс-служба слова Егорова.