https://ria.ru/20211217/khodorkovskiy-1764304915.html
Ходорковский пытается раскачать ситуацию в стране, заявил Песков
Ходорковский пытается раскачать ситуацию в стране, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2021
Ходорковский пытается раскачать ситуацию в стране, заявил Песков
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский нарушил много договоренностей и не жалеет средств, чтобы раскачать РФ, но он оторвался от страны и не понимает происходящее... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:33
2021-12-17T18:33
2021-12-17T18:45
михаил ходорковский
россия
политика
дмитрий песков
юкос
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский нарушил много договоренностей и не жалеет средств, чтобы раскачать РФ, но он оторвался от страны и не понимает происходящее внутри, поэтому его действия не могут быть эффективными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он нарушил много договоренностей. Он вышел раньше, чем он должен был выйти. Он не жалеет собственных средств, чтобы раскачивать нашу страну, и может быть, продолжит делать это дальше. Но у него это не особо получается, потому что он и духовно, и ситуационно, и информационно, и на уровне чутья абсолютно оторвался от России. Он не понимает, что здесь происходит. Поэтому любые его дальнейшие упражнения не могут быть эффективными", - сказал он в интервью в эфире RTVI.
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михаил ходорковский, россия, политика, дмитрий песков, юкос
18:33 17.12.2021 (обновлено: 18:45 17.12.2021)
Ходорковский пытается раскачать ситуацию в стране, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: Ходорковский не жалеет средств, чтобы раскачать Россию