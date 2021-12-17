https://ria.ru/20211217/khodorkovskiy-1764304915.html

Ходорковский пытается раскачать ситуацию в стране, заявил Песков

Ходорковский пытается раскачать ситуацию в стране, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2021

Ходорковский пытается раскачать ситуацию в стране, заявил Песков

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский нарушил много договоренностей и не жалеет средств, чтобы раскачать РФ, но он оторвался от страны и не понимает происходящее... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:33

2021-12-17T18:33

2021-12-17T18:45

михаил ходорковский

россия

политика

дмитрий песков

юкос

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский нарушил много договоренностей и не жалеет средств, чтобы раскачать РФ, но он оторвался от страны и не понимает происходящее внутри, поэтому его действия не могут быть эффективными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он нарушил много договоренностей. Он вышел раньше, чем он должен был выйти. Он не жалеет собственных средств, чтобы раскачивать нашу страну, и может быть, продолжит делать это дальше. Но у него это не особо получается, потому что он и духовно, и ситуационно, и информационно, и на уровне чутья абсолютно оторвался от России. Он не понимает, что здесь происходит. Поэтому любые его дальнейшие упражнения не могут быть эффективными", - сказал он в интервью в эфире RTVI.

https://ria.ru/20200124/1563822611.html

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михаил ходорковский, россия, политика, дмитрий песков, юкос