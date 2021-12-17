https://ria.ru/20211217/it-sfera-1764269360.html

Меры поддержки IT-сферы работают, заявил Путин

Меры поддержки IT-сферы работают, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2021

Меры поддержки IT-сферы работают, заявил Путин

Меры поддержки IT-сферы работают, об этом свидетельствует, в том числе, большое количество частных технопарков в стране, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:08

2021-12-17T16:08

2021-12-17T16:41

общество

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Меры поддержки IT-сферы работают, об этом свидетельствует, в том числе, большое количество частных технопарков в стране, сказал президент России Владимир Путин."У нас 250 частных технопарков и это хороший показатель, значит что меры поддержки ... IT-сферы ... работают. Это касается и существенного снижения уровня взносов в социальные фонды с 14 до 3%, и сокращения налога на прибыль с 20 до 3%. И это конечно существенно помогло в развитии отрасли в целом", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.Президент добавил, что нужно подумать о повышении конкурентоспособности российской экономики. По его мнению, решение данной задачи трудно представить без активного развития IT-сферы. Также президент РФ отметил необходимость повышения технологического суверенитета страны.

https://ria.ru/20211124/mintsifry-1760584468.html

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общество, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия