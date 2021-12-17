https://ria.ru/20211217/it-sfera-1764269360.html
Меры поддержки IT-сферы работают, заявил Путин
Меры поддержки IT-сферы работают, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2021
Меры поддержки IT-сферы работают, заявил Путин
Меры поддержки IT-сферы работают, об этом свидетельствует, в том числе, большое количество частных технопарков в стране, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:08
2021-12-17T16:08
2021-12-17T16:41
общество
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764253780_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_24ef3f49a9c7cb4fc54950534bef1234.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Меры поддержки IT-сферы работают, об этом свидетельствует, в том числе, большое количество частных технопарков в стране, сказал президент России Владимир Путин."У нас 250 частных технопарков и это хороший показатель, значит что меры поддержки ... IT-сферы ... работают. Это касается и существенного снижения уровня взносов в социальные фонды с 14 до 3%, и сокращения налога на прибыль с 20 до 3%. И это конечно существенно помогло в развитии отрасли в целом", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.Президент добавил, что нужно подумать о повышении конкурентоспособности российской экономики. По его мнению, решение данной задачи трудно представить без активного развития IT-сферы. Также президент РФ отметил необходимость повышения технологического суверенитета страны.
https://ria.ru/20211124/mintsifry-1760584468.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764253780_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d3568645656f2a98f89d42692edba02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия
16:08 17.12.2021 (обновлено: 16:41 17.12.2021)
Меры поддержки IT-сферы работают, заявил Путин
Президент Путин: меры поддержки IT-сферы работают