https://ria.ru/20211217/integratsiya-1764302407.html
Песков назвал конечную цель интеграции России и Белоруссии
Песков назвал конечную цель интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 17.12.2021
Песков назвал конечную цель интеграции России и Белоруссии
Конечная цель интеграции России и Белоруссии - выгода двух народов, как только она заработает, это почувствуют и россияне, и белорусы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:23
2021-12-17T18:23
2021-12-17T19:16
белоруссия
россия
союзное государство
в мире
дмитрий песков
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743625952_150:0:3264:1752_1920x0_80_0_0_28a8c9553666f07aec885bace9f7e3f9.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Конечная цель интеграции России и Белоруссии - выгода двух народов, как только она заработает, это почувствуют и россияне, и белорусы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это же не просто союзная программа, которая кем-то навязана, нет. Это результат очень сложных переговоров двусторонних и это то, что принесет выгоду и россиянам, и белорусам. То есть конечная цель этой интеграции - это выгода двух народов. Вот сейчас эта выгода двух народов будет обеспечена для того, чтобы начать реализовывать эти программы, предстоит еще принять очень много законов, подзаконных актах, то есть предстоит огромная работа", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.Но как только это все полноформатно заработает, добавил он, "мы почувствуем на нашей жизни, что нам стало лучше, и мы почувствуем, и белорусы почувствуют".
https://ria.ru/20211217/belorussiya-1764301500.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743625952_261:0:2990:2047_1920x0_80_0_0_382daf13b284a69ecabacc71ec7768d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, в мире, дмитрий песков, союзное государство
18:23 17.12.2021 (обновлено: 19:16 17.12.2021)
Песков назвал конечную цель интеграции России и Белоруссии
Пресс-секретарь Песков: конечная цель интеграции России и Белоруссии — выгода двух народов