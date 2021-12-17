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https://ria.ru/20211217/integratsiya-1764302407.html
Песков назвал конечную цель интеграции России и Белоруссии
Песков назвал конечную цель интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 17.12.2021
Песков назвал конечную цель интеграции России и Белоруссии
Конечная цель интеграции России и Белоруссии - выгода двух народов, как только она заработает, это почувствуют и россияне, и белорусы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:23
2021-12-17T19:16
белоруссия
россия
союзное государство
в мире
дмитрий песков
союзное государство
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Конечная цель интеграции России и Белоруссии - выгода двух народов, как только она заработает, это почувствуют и россияне, и белорусы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это же не просто союзная программа, которая кем-то навязана, нет. Это результат очень сложных переговоров двусторонних и это то, что принесет выгоду и россиянам, и белорусам. То есть конечная цель этой интеграции - это выгода двух народов. Вот сейчас эта выгода двух народов будет обеспечена для того, чтобы начать реализовывать эти программы, предстоит еще принять очень много законов, подзаконных актах, то есть предстоит огромная работа", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.Но как только это все полноформатно заработает, добавил он, "мы почувствуем на нашей жизни, что нам стало лучше, и мы почувствуем, и белорусы почувствуют".
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белоруссия, россия, в мире, дмитрий песков, союзное государство
18:23 17.12.2021 (обновлено: 19:16 17.12.2021)
 
Песков назвал конечную цель интеграции России и Белоруссии

Пресс-секретарь Песков: конечная цель интеграции России и Белоруссии — выгода двух народов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКомандный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Конечная цель интеграции России и Белоруссии - выгода двух народов, как только она заработает, это почувствуют и россияне, и белорусы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это же не просто союзная программа, которая кем-то навязана, нет. Это результат очень сложных переговоров двусторонних и это то, что принесет выгоду и россиянам, и белорусам. То есть конечная цель этой интеграции - это выгода двух народов. Вот сейчас эта выгода двух народов будет обеспечена для того, чтобы начать реализовывать эти программы, предстоит еще принять очень много законов, подзаконных актах, то есть предстоит огромная работа", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.
Но как только это все полноформатно заработает, добавил он, "мы почувствуем на нашей жизни, что нам стало лучше, и мы почувствуем, и белорусы почувствуют".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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