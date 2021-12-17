https://ria.ru/20211217/inflyatsiya-1764226609.html

Центробанк дал прогноз по инфляции на конец 2022 года

Центробанк дал прогноз по инфляции на конец 2022 года - РИА Новости, 17.12.2021

Центробанк дал прогноз по инфляции на конец 2022 года

Инфляция в РФ на конец 2022 года составит 4-4,5% в годовом выражении, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:45

2021-12-17T13:45

2021-12-17T13:45

экономика

инфляция

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Инфляция в РФ на конец 2022 года составит 4-4,5% в годовом выражении, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.В релизе отмечается, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение риска более значительного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и на возвращение годовой инфляции к 4%.Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до 1 процентного пункта - теперь она будет составлять 8,5% годовых.

https://ria.ru/20211217/inflyatsiya-1764149425.html

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экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф), россия