https://ria.ru/20211217/inflyatsiya-1764226609.html
Центробанк дал прогноз по инфляции на конец 2022 года
Центробанк дал прогноз по инфляции на конец 2022 года - РИА Новости, 17.12.2021
Центробанк дал прогноз по инфляции на конец 2022 года
Инфляция в РФ на конец 2022 года составит 4-4,5% в годовом выражении, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:45
2021-12-17T13:45
2021-12-17T13:45
экономика
инфляция
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Инфляция в РФ на конец 2022 года составит 4-4,5% в годовом выражении, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.В релизе отмечается, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение риска более значительного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и на возвращение годовой инфляции к 4%.Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до 1 процентного пункта - теперь она будет составлять 8,5% годовых.
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экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф), россия
Центробанк дал прогноз по инфляции на конец 2022 года
Центробанк ожидает инфляцию 4-4,5% к концу 2022 года