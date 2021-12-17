Финансист дал совет, как пережить рост цен на все подряд
Финансист Коган посоветовал тщательно планировать бюджет в условиях повышенной инфляции
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В текущих экономических реалиях сложно рекомендовать начать больше зарабатывать, чтобы уберечь свой бюджет от инфляции. Лучшая стратегия – вести осознанное планирование бюджета, копить, используя консервативные инструменты инвестирования, и не пренебрегать дисконтами и скидками, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
По его словам, нужно завести дневник покупок и трат, чтобы следить за расходами.
"По дорогостоящим покупкам, особенно импортных товаров, представляется, что они могут подорожать еще сильнее в следующем году, если в России начнется очередная волна девальвации, поэтому такие приобретения стоит рассматривать по мере необходимости. Если есть срочность и нет сбережений, но есть четкое понимание, что рассрочку или кредит можно будет спокойно закрыть за несколько месяцев без ущерба бюджету, то можно перекредитоваться. Если такой уверенности нет и нет срочности, то, конечно, лучше в долги не влезать", - подчеркивает Коган.