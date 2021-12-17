Шувалов: индекс качества жизни будет расширен до 200 городов России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Информационно-аналитическая платформа Индекс качества жизни будет распространена на двести городов России, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
"Индекс качества жизни в российских городах" – открытая информационно-аналитическая система, созданная на основе мирового опыта. В ней впервые сделана комплексная оценка самых разных факторов, влияющих на жизнь человека в городе – от доступности инфраструктуры и транспорта до размеров личного пространства и уровня доверия в обществе. База Индекса включает более 200 показателей, а результаты 115 российских городов сопоставляются с международными. Данные обновляются ежегодно.
8 декабря, 16:53В ВЭБ.РФ представили "Индекс качества жизни в городах России"
"В Индексе качества жизни в городах мы в первую очередь даем возможность горожанам оценить - каков портрет потребления обычной семьи, каков он в сравнении с такой же семьи в другом российском городе, в странах ОЭСР и Азии. Индекс использует и данные крупнейших операторов, и результаты опросов горожан. Мы также ведем переговоры со Сбером. Наш Индекс будет становиться более умным. Сейчас в нем 115 городов, к концу 2022 года мы постараемся обеспечить покрытие Индексом не менее 200 городов России", - сказал Шувалов на заседании Наблюдательного совета АСИ.
К работе над Индексом подключены большое количество организаций: это аппарат ОЭСР, российское представительство PwС, РАНиХГС.
Как отметил Шувалов, данные информационно-аналитической платформы также будут использоваться для выработки бизнес - решений, наиболее востребованных для городов и заметных для качественных перемен в жизни горожан. "Мы будем понимать в какие проекты в городе нужно в первую очередь инвестировать для того, чтобы качество жизни людей в этом городе менялось к лучшему", - сказал Шувалов. Он также доложил о завершении образовательного проекта для команд управленцев 100 городов России, за исключением Москвы и Санкт- Петербурга. Каждая команда из пяти человек- мэра, его заместителей, вице- губернаторов региона прошла 14 обучающих модулей, все команды успешно завершили обучение в школе "Сколково".