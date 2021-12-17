https://ria.ru/20211217/indeks-1764189150.html

Шувалов: индекс качества жизни будет расширен до 200 городов России

Шувалов: индекс качества жизни будет расширен до 200 городов России - РИА Новости, 17.12.2021

Шувалов: индекс качества жизни будет расширен до 200 городов России

Информационно-аналитическая платформа Индекс качества жизни будет распространена на двести городов России, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:39

2021-12-17T11:39

2021-12-17T11:39

общество

игорь шувалов

россия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Информационно-аналитическая платформа Индекс качества жизни будет распространена на двести городов России, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов."Индекс качества жизни в российских городах" – открытая информационно-аналитическая система, созданная на основе мирового опыта. В ней впервые сделана комплексная оценка самых разных факторов, влияющих на жизнь человека в городе – от доступности инфраструктуры и транспорта до размеров личного пространства и уровня доверия в обществе. База Индекса включает более 200 показателей, а результаты 115 российских городов сопоставляются с международными. Данные обновляются ежегодно."В Индексе качества жизни в городах мы в первую очередь даем возможность горожанам оценить - каков портрет потребления обычной семьи, каков он в сравнении с такой же семьи в другом российском городе, в странах ОЭСР и Азии. Индекс использует и данные крупнейших операторов, и результаты опросов горожан. Мы также ведем переговоры со Сбером. Наш Индекс будет становиться более умным. Сейчас в нем 115 городов, к концу 2022 года мы постараемся обеспечить покрытие Индексом не менее 200 городов России", - сказал Шувалов на заседании Наблюдательного совета АСИ.К работе над Индексом подключены большое количество организаций: это аппарат ОЭСР, российское представительство PwС, РАНиХГС.Как отметил Шувалов, данные информационно-аналитической платформы также будут использоваться для выработки бизнес - решений, наиболее востребованных для городов и заметных для качественных перемен в жизни горожан. "Мы будем понимать в какие проекты в городе нужно в первую очередь инвестировать для того, чтобы качество жизни людей в этом городе менялось к лучшему", - сказал Шувалов. Он также доложил о завершении образовательного проекта для команд управленцев 100 городов России, за исключением Москвы и Санкт- Петербурга. Каждая команда из пяти человек- мэра, его заместителей, вице- губернаторов региона прошла 14 обучающих модулей, все команды успешно завершили обучение в школе "Сколково".

https://ria.ru/20211208/veb-1762794702.html

https://ria.ru/20211116/proekty-1759354280.html

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общество, игорь шувалов, россия