https://ria.ru/20211217/immunitet-1764283418.html

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 72,2%

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 72,2% - РИА Новости, 17.12.2021

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 72,2%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 72,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:09

2021-12-17T17:09

2021-12-17T17:17

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760501373_0:251:2743:1794_1920x0_80_0_0_89968583343b40e1ee1ae4c22088ed88.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 72,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 17 декабря коллективный иммунитет 72,2%", - сообщается на сайте в разделе о столице.Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 6 604 953 человека. Полную вакцинацию - 6 147 395 человек."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 75,3% на 17 декабря", - говорится в сообщении.Неделю назад, по данным портала, этот показатель в Подмосковье составлял 73,5%. По состоянию на 17 декабря, первым компонентом вакцинированы 4 697 326 человек, завершили курс вакцинации 4 437 012 человек, сообщается на сайте.

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19