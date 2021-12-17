https://ria.ru/20211217/immunitet-1764283418.html
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 72,2%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 72,2% - РИА Новости, 17.12.2021
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 72,2%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 72,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:09
2021-12-17T17:09
2021-12-17T17:17
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 72,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 17 декабря коллективный иммунитет 72,2%", - сообщается на сайте в разделе о столице.Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 6 604 953 человека. Полную вакцинацию - 6 147 395 человек."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 75,3% на 17 декабря", - говорится в сообщении.Неделю назад, по данным портала, этот показатель в Подмосковье составлял 73,5%. По состоянию на 17 декабря, первым компонентом вакцинированы 4 697 326 человек, завершили курс вакцинации 4 437 012 человек, сообщается на сайте.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:09 17.12.2021 (обновлено: 17:17 17.12.2021)
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 72,2%
Уровень коллективного иммунитета к COVID в Москве вырос до 72,2%, в Подмосковье — до 75,3%