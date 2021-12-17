https://ria.ru/20211217/gruziya-1764308818.html

Москва и Тбилиси сейчас по разные стороны баррикад, заявил Песков

Москва и Тбилиси сейчас по разные стороны баррикад, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2021

Москва и Тбилиси сейчас по разные стороны баррикад, заявил Песков

В конституции Грузии зафиксировано намерение вступить в НАТО, сейчас Москва и Тбилиси - по разные стороны баррикад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:50

2021-12-17T18:50

2021-12-17T18:50

в мире

грузия

дмитрий песков

нато

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В конституции Грузии зафиксировано намерение вступить в НАТО, сейчас Москва и Тбилиси - по разные стороны баррикад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В результате Грузия зафиксировала в своей конституции намерение вступить в НАТО, это зафиксировано в конституции Грузии, и теперь мы находимся, скажем так, по разные стороны баррикад", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.

https://ria.ru/20210714/gruziya-1741136517.html

грузия

россия

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в мире, грузия, дмитрий песков, нато, россия