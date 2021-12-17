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Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца - РИА Новости, 17.12.2021
Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
Дочь Александра Градского Мария заявила в программе "Голос", что им с братом не остается выбора, как только помочь участникам из команды отца в подготовке. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T23:23
2021-12-17T23:23
2021-12-17T23:23
шоубиз
константин эрнст
александр градский
дмитрий нагиев
"голос"
россия
умер александр градский
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дочь Александра Градского Мария заявила в программе "Голос", что им с братом не остается выбора, как только помочь участникам из команды отца в подготовке.Шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что в подготовке тройки Градского, воплощая творческие задумки наставника, принимала участие команда "Голос" и дети Градского.Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил РИА Новости, что нового наставника вместо Александра Градского не будет, добавив, что зрители сами решат, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
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константин эрнст, александр градский, дмитрий нагиев, "голос", россия, умер александр градский
Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
Дети Градского помогут участникам шоу "Голос" из команды отца в подготовке выступлений