https://ria.ru/20211217/gradskiy-1764334021.html

Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца

Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца - РИА Новости, 17.12.2021

Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца

Дочь Александра Градского Мария заявила в программе "Голос", что им с братом не остается выбора, как только помочь участникам из команды отца в подготовке. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T23:23

2021-12-17T23:23

2021-12-17T23:23

шоубиз

константин эрнст

александр градский

дмитрий нагиев

"голос"

россия

умер александр градский

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дочь Александра Градского Мария заявила в программе "Голос", что им с братом не остается выбора, как только помочь участникам из команды отца в подготовке.Шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что в подготовке тройки Градского, воплощая творческие задумки наставника, принимала участие команда "Голос" и дети Градского.Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил РИА Новости, что нового наставника вместо Александра Градского не будет, добавив, что зрители сами решат, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".

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константин эрнст, александр градский, дмитрий нагиев, "голос", россия, умер александр градский