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Шоубиз
https://ria.ru/20211217/gradskiy-1764334021.html
Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца - РИА Новости, 17.12.2021
Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
Дочь Александра Градского Мария заявила в программе "Голос", что им с братом не остается выбора, как только помочь участникам из команды отца в подготовке. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T23:23
2021-12-17T23:23
шоубиз
константин эрнст
александр градский
дмитрий нагиев
"голос"
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дочь Александра Градского Мария заявила в программе "Голос", что им с братом не остается выбора, как только помочь участникам из команды отца в подготовке.Шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что в подготовке тройки Градского, воплощая творческие задумки наставника, принимала участие команда "Голос" и дети Градского.Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил РИА Новости, что нового наставника вместо Александра Градского не будет, добавив, что зрители сами решат, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
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константин эрнст, александр градский, дмитрий нагиев, "голос", россия, умер александр градский
23:23 17.12.2021
 
Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца

Дети Градского помогут участникам шоу "Голос" из команды отца в подготовке выступлений

© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаШоу "Голос"
Шоу Голос
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дочь Александра Градского Мария заявила в программе "Голос", что им с братом не остается выбора, как только помочь участникам из команды отца в подготовке.
Шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что в подготовке тройки Градского, воплощая творческие задумки наставника, принимала участие команда "Голос" и дети Градского.
"Сложно это, для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы", - сказал дочь Градского Мария в шоу "Голос".
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил РИА Новости, что нового наставника вместо Александра Градского не будет, добавив, что зрители сами решат, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.
Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
Музыкант Александр Градский на репетиции финалистов проекта Первого канала Голос. - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 10:54
Стали известны последние слова Градского в телеэфире
 
ШоубизКонстантин ЭрнстАлександр ГрадскийДмитрий Нагиев"Голос"РоссияУмер Александр Градский
 
 
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