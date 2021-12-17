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В России могут запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев
В России могут запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев - РИА Новости, 17.12.2021
В России могут запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев
В Государственную Думу внесен законопроект о полном запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан в России, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:12
2021-12-17T16:40
госдума рф
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василий пискарев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Государственную Думу внесен законопроект о полном запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан в России, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Пискарев также отметил, что в усовершенствованной редакции законопроекта прописано, что суррогатной матерью в России сможет стать только гражданка РФ.Помимо этого, по словам депутата, рожденный суррогатной матерью в РФ ребенок получает российское гражданство. Ребенок приобретает гражданство РФ по рождению в случае, если ни один из потенциальных родителей не является гражданином России."Запрет не распространяется на случаи, когда гражданин РФ находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства – в целях не допустить дискриминацию прав гражданина России, исходя из гражданства супруга", - добавил депутат.
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госдума рф, россия, общество, здоровье - общество, василий пискарев
16:12 17.12.2021 (обновлено: 16:40 17.12.2021)
 
В России могут запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

В Госдуму внесли проект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев в России

© Depositphotos / KlannekeЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / Klanneke
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Государственную Думу внесен законопроект о полном запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан в России, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Этим законопроектом мы фактически поддерживаем тех россиян - потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищаем права детей, рожденных суррогатными матерями. Но при этом исключаем условия для продажи детей за рубеж. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба.
Пискарев также отметил, что в усовершенствованной редакции законопроекта прописано, что суррогатной матерью в России сможет стать только гражданка РФ.
"В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации", - сказал он.
Помимо этого, по словам депутата, рожденный суррогатной матерью в РФ ребенок получает российское гражданство. Ребенок приобретает гражданство РФ по рождению в случае, если ни один из потенциальных родителей не является гражданином России.

"Это обеспечивает возможность дальнейшего контроля за судьбой указанного ребенка со стороны профильных органов Российской Федерации в целях предотвращения правонарушений либо восстановления нарушенных прав ребенка", - заявил Пискарев.

"Запрет не распространяется на случаи, когда гражданин РФ находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства – в целях не допустить дискриминацию прав гражданина России, исходя из гражданства супруга", - добавил депутат.
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