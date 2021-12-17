https://ria.ru/20211217/gosduma-1764270158.html

В России могут запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

В России могут запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев - РИА Новости, 17.12.2021

В России могут запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

В Государственную Думу внесен законопроект о полном запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан в России, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:12

2021-12-17T16:12

2021-12-17T16:40

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общество

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василий пискарев

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Государственную Думу внесен законопроект о полном запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан в России, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Пискарев также отметил, что в усовершенствованной редакции законопроекта прописано, что суррогатной матерью в России сможет стать только гражданка РФ.Помимо этого, по словам депутата, рожденный суррогатной матерью в РФ ребенок получает российское гражданство. Ребенок приобретает гражданство РФ по рождению в случае, если ни один из потенциальных родителей не является гражданином России."Запрет не распространяется на случаи, когда гражданин РФ находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства – в целях не допустить дискриминацию прав гражданина России, исходя из гражданства супруга", - добавил депутат.

https://ria.ru/20211125/rebenok-1760794194.html

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госдума рф, россия, общество, здоровье - общество, василий пискарев