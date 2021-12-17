https://ria.ru/20211217/god_tigra-1762415715.html
Новогодний тест: узнай, какой ты тигр
Новогодний тест: узнай, какой ты тигр - РИА Новости, 17.12.2021
Новогодний тест: узнай, какой ты тигр
По китайскому календарю хозяином наступающего года будет Тигр. Мы изучили особенности разных видов этого царственного животного и сделали тест, чтобы создать... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:20
2021-12-17T09:20
2021-12-17T09:20
новый год тигра по восточному календарю
праздник
новый год
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764160796_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_307dc83e0f8dce2d20d45f922849e5a6.png
По китайскому календарю хозяином наступающего года будет Тигр. Мы изучили особенности разных видов этого царственного животного и сделали тест, чтобы создать нашим читателям праздничное настроение. Амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, суматранский, южно-китайский или мифический водяной, символ 2022 года, — ответьте на несколько вопросов и узнайте, на какую из самых сильных и красивых кошек планеты вы похожи.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764160796_108:0:1188:810_1920x0_80_0_0_e3e236e82262f643950089ca8ba625c6.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год тигра по восточному календарю, праздник, новый год, инфографика