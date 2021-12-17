https://ria.ru/20211217/god_tigra-1762415715.html

Новогодний тест: узнай, какой ты тигр

Новогодний тест: узнай, какой ты тигр - РИА Новости, 17.12.2021

Новогодний тест: узнай, какой ты тигр

По китайскому календарю хозяином наступающего года будет Тигр. Мы изучили особенности разных видов этого царственного животного и сделали тест, чтобы создать... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:20

2021-12-17T09:20

2021-12-17T09:20

новый год тигра по восточному календарю

праздник

новый год

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764160796_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_307dc83e0f8dce2d20d45f922849e5a6.png

По китайскому календарю хозяином наступающего года будет Тигр. Мы изучили особенности разных видов этого царственного животного и сделали тест, чтобы создать нашим читателям праздничное настроение. Амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, суматранский, южно-китайский или мифический водяной, символ 2022 года, — ответьте на несколько вопросов и узнайте, на какую из самых сильных и красивых кошек планеты вы похожи.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новый год тигра по восточному календарю, праздник, новый год, инфографика