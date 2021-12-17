https://ria.ru/20211217/god-1764294736.html

В Кремле назвали 2021 год более легким, чем 2020

В Кремле назвали 2021 год более легким, чем 2020 - РИА Новости, 17.12.2021

В Кремле назвали 2021 год более легким, чем 2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса 2021 год был легче, чем 2020-ый, по его словам,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:49

2021-12-17T17:49

2021-12-17T18:06

распространение коронавируса

дмитрий песков

общество

тина канделаки (тинатин канделаки)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса 2021 год был легче, чем 2020-ый, по его словам, россияне адаптировались к новой реальности, научились работать в таких условиях и привыкли к угрозе вируса."Время действительно тяжелое, хотя я бы не сказал, что уходящий год был еще тяжелее, чем 2020. Он был легче. Потому что мы уже адаптировались к новым условиям жизни, мы адаптировались к новым условиям ведения дел, мы адаптировались к новым условиям передвижения, к сокращению количества передвижений, перелетов, переездов. Все равно как-то в новой реальности мы путешествуем, ездим в командировки и так далее", - сказал Песков в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" в эфире телеканала RTVI."Мы привыкли к угрозе коронавируса, ведь почему так трудно убедить людей вакцинироваться? Потому что притупляется чувство страха. Это как на войне - человек в какой-то момент перестает пригибаться, когда рядом разрываются снаряды", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211206/omikron-1762455551.html

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