https://ria.ru/20211217/god-1764294736.html
В Кремле назвали 2021 год более легким, чем 2020
В Кремле назвали 2021 год более легким, чем 2020 - РИА Новости, 17.12.2021
В Кремле назвали 2021 год более легким, чем 2020
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса 2021 год был легче, чем 2020-ый, по его словам,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:49
2021-12-17T17:49
2021-12-17T18:06
распространение коронавируса
дмитрий песков
общество
тина канделаки (тинатин канделаки)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса 2021 год был легче, чем 2020-ый, по его словам, россияне адаптировались к новой реальности, научились работать в таких условиях и привыкли к угрозе вируса."Время действительно тяжелое, хотя я бы не сказал, что уходящий год был еще тяжелее, чем 2020. Он был легче. Потому что мы уже адаптировались к новым условиям жизни, мы адаптировались к новым условиям ведения дел, мы адаптировались к новым условиям передвижения, к сокращению количества передвижений, перелетов, переездов. Все равно как-то в новой реальности мы путешествуем, ездим в командировки и так далее", - сказал Песков в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" в эфире телеканала RTVI."Мы привыкли к угрозе коронавируса, ведь почему так трудно убедить людей вакцинироваться? Потому что притупляется чувство страха. Это как на войне - человек в какой-то момент перестает пригибаться, когда рядом разрываются снаряды", - добавил Песков.
https://ria.ru/20211206/omikron-1762455551.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, общество, тина канделаки (тинатин канделаки), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:49 17.12.2021 (обновлено: 18:06 17.12.2021)
В Кремле назвали 2021 год более легким, чем 2020
Пресс-секретарь президента Песков: нынешний год был легче предыдущего, мы адаптировались