https://ria.ru/20211217/gazprom-1764311731.html
"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 17.12.2021
"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не стал бронировать на субботу мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:09
2021-12-17T19:09
2021-12-17T19:25
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на субботу мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.В ходе аукциона на 18 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными.Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
https://ria.ru/20211217/potok-1764234079.html
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экономика, газпром, в мире, природный газ, украина, европа, белоруссия, германия, польша, ямал-европа (газопровод), россия
19:09 17.12.2021 (обновлено: 19:25 17.12.2021)
"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа" через Польшу