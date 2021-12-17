https://ria.ru/20211217/gazprom-1764311731.html

"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 17.12.2021

"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не стал бронировать на субботу мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:09

2021-12-17T19:09

2021-12-17T19:25

экономика

газпром

в мире

природный газ

украина

европа

белоруссия

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/64/1562376414_0:182:2844:1782_1920x0_80_0_0_863d57a8e70c62e527ad9324cf6fe1bf.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на субботу мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.В ходе аукциона на 18 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными.Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.

https://ria.ru/20211217/potok-1764234079.html

украина

европа

белоруссия

германия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, газпром, в мире, природный газ, украина, европа, белоруссия, германия, польша, ямал-европа (газопровод), россия