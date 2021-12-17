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https://ria.ru/20211217/gazprom-1764311731.html
"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 17.12.2021
"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не стал бронировать на субботу мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:09
2021-12-17T19:25
экономика
газпром
в мире
природный газ
украина
европа
белоруссия
германия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на субботу мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.В ходе аукциона на 18 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными.Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
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экономика, газпром, в мире, природный газ, украина, европа, белоруссия, германия, польша, ямал-европа (газопровод), россия
19:09 17.12.2021 (обновлено: 19:25 17.12.2021)
 
"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал — Европа" через Польшу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на субботу мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.
В ходе аукциона на 18 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными.
Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 14:05
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2"
 
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