https://ria.ru/20211217/gazoprovod-1764237130.html

В ФРГ назвали условие начала поставок по "Северному потоку — 2" в январе

В ФРГ назвали условие начала поставок по "Северному потоку — 2" в январе - РИА Новости, 17.12.2021

В ФРГ назвали условие начала поставок по "Северному потоку — 2" в январе

Поставки газа в Европу по "Северному потоку — 2" смогут начаться после завершения процесса сертификации, заявила представитель министерства энергетики Сузанне... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:15

2021-12-17T14:15

2021-12-17T14:27

экономика

германия

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Поставки газа в Европу по "Северному потоку — 2" смогут начаться после завершения процесса сертификации, заявила представитель министерства энергетики Сузанне Унград."Газ может пойти по трубопроводу только тогда, когда процесс сертификации Федеральным сетевым агентством будет закончен. Это четкая юридическая предпосылка", - заявила она на брифинге в пятницу в ответ на вопрос, может ли газ начать поступать в Европу уже в январе.На уточняющий вопрос, значит ли это, что Минэнерго исходит из того, что в январе поставок не будет, Унград сослалась на оценку главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, который заявил, что не ожидает завершения сертификации в первой половине следующего года.

https://ria.ru/20211217/gaz-1764213840.html

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экономика, германия, северный поток — 2