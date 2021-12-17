https://ria.ru/20211217/gazoprovod-1764237130.html
В ФРГ назвали условие начала поставок по "Северному потоку — 2" в январе
В ФРГ назвали условие начала поставок по "Северному потоку — 2" в январе - РИА Новости, 17.12.2021
В ФРГ назвали условие начала поставок по "Северному потоку — 2" в январе
Поставки газа в Европу по "Северному потоку — 2" смогут начаться после завершения процесса сертификации, заявила представитель министерства энергетики Сузанне... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:15
2021-12-17T14:15
2021-12-17T14:27
экономика
германия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Поставки газа в Европу по "Северному потоку — 2" смогут начаться после завершения процесса сертификации, заявила представитель министерства энергетики Сузанне Унград."Газ может пойти по трубопроводу только тогда, когда процесс сертификации Федеральным сетевым агентством будет закончен. Это четкая юридическая предпосылка", - заявила она на брифинге в пятницу в ответ на вопрос, может ли газ начать поступать в Европу уже в январе.На уточняющий вопрос, значит ли это, что Минэнерго исходит из того, что в январе поставок не будет, Унград сослалась на оценку главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, который заявил, что не ожидает завершения сертификации в первой половине следующего года.
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экономика, германия, северный поток — 2
14:15 17.12.2021 (обновлено: 14:27 17.12.2021)
В ФРГ назвали условие начала поставок по "Северному потоку — 2" в январе
Минэнерго ФРГ назвало сертификацию условием поставок по "Северному потоку — 2" в январе