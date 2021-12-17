"Оператор ГТС Украины" озвучил новые аргументы по "Северному потоку — 2"
"Оператор ГТС Украины" озвучил регулятору ФРГ новые аргументы по "Северному потоку — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Оператор ГТС Украины представил Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии новые аргументы наличия рисков и последствий в случае сертификации "Северного потока — 2", заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.
"Мы предоставили развернутую аргументацию относительно рисков и потенциальных последствий в случае сертификации Nord Stream-2 AG в обход европейского законодательства. Считаем, что наши аргументы могут быть восприняты как новые обстоятельства и могут повлиять на позицию профильного министерства ФРГ. Мы еще раз обращаем внимание на угрозы, которые несет российский геополитический проект в случае запуска, а также на необходимость сохранения транзита (газа – ред.) через Украину", – заявила Белькова, сообщается в Telegram-канале Оператора ГТС Украины.
Она напомнила, что решение по сертификации оператора газопровода "Северный поток— 2" единолично принимает немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur.
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".