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"Оператор ГТС Украины" озвучил новые аргументы по "Северному потоку — 2"
"Оператор ГТС Украины" озвучил новые аргументы по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 17.12.2021
"Оператор ГТС Украины" озвучил новые аргументы по "Северному потоку — 2"
Оператор ГТС Украины представил Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии новые аргументы наличия рисков и последствий в случае сертификации РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T22:55
2021-12-17T22:55
экономика
украина
еврокомиссия
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Оператор ГТС Украины представил Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии новые аргументы наличия рисков и последствий в случае сертификации "Северного потока — 2", заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова."Мы предоставили развернутую аргументацию относительно рисков и потенциальных последствий в случае сертификации Nord Stream-2 AG в обход европейского законодательства. Считаем, что наши аргументы могут быть восприняты как новые обстоятельства и могут повлиять на позицию профильного министерства ФРГ. Мы еще раз обращаем внимание на угрозы, которые несет российский геополитический проект в случае запуска, а также на необходимость сохранения транзита (газа – ред.) через Украину", – заявила Белькова, сообщается в Telegram-канале Оператора ГТС Украины.Она напомнила, что решение по сертификации оператора газопровода "Северный поток— 2" единолично принимает немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur.В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20211217/potok-1764154863.html
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экономика, украина, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
22:55 17.12.2021
 
"Оператор ГТС Украины" озвучил новые аргументы по "Северному потоку — 2"

"Оператор ГТС Украины" озвучил регулятору ФРГ новые аргументы по "Северному потоку — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Оператор ГТС Украины представил Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии новые аргументы наличия рисков и последствий в случае сертификации "Северного потока — 2", заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.
"Мы предоставили развернутую аргументацию относительно рисков и потенциальных последствий в случае сертификации Nord Stream-2 AG в обход европейского законодательства. Считаем, что наши аргументы могут быть восприняты как новые обстоятельства и могут повлиять на позицию профильного министерства ФРГ. Мы еще раз обращаем внимание на угрозы, которые несет российский геополитический проект в случае запуска, а также на необходимость сохранения транзита (газа – ред.) через Украину", – заявила Белькова, сообщается в Telegram-канале Оператора ГТС Украины.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
06:14
Шольц назвал решение по "Северному потоку — 2" неполитическим
Она напомнила, что решение по сертификации оператора газопровода "Северный поток— 2" единолично принимает немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur.
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
21:24
В Германии попросили канцлера сделать "замечание" Бербок
 
ЭкономикаУкраинаЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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