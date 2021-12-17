ООН прокомментировала проекты российских договоров о гарантиях с США и НАТО
ООН о проектах договоров России с США и НАТО: приветствуем диалог Москвы и Вашингтона
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем
ООН, 17 дек – РИА Новости. ООН приветствует диалог между Россией и США в целях снижения напряженности и защиты регионального мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя выдвинутые Москвой проекты договоров о гарантиях безопасности с НАТО и США.
Ранее российская сторона опубликовала проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди прочего в этих документах Москва предложила Вашингтону обязать друг друга не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, призвала НАТО гарантировать отказ от расширения на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.
"Генеральный секретарь принял во внимание соответствующие сообщения СМИ. Мы приветствуем диалог на различных уровнях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, направленный на устранение разногласий, снижение напряженности и защиту регионального мира", - сказал Хак.
По его словам, генеральный секретарь ООН напоминает всем сторонам об их ответственности за обеспечение мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями и заявляет о поддержке ООН всех текущих переговорных усилий.