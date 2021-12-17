https://ria.ru/20211217/garantii-1764330598.html

ООН прокомментировала проекты российских договоров о гарантиях с США и НАТО

ООН прокомментировала проекты российских договоров о гарантиях с США и НАТО - РИА Новости, 17.12.2021

ООН прокомментировала проекты российских договоров о гарантиях с США и НАТО

ООН приветствует диалог между Россией и США в целях снижения напряженности и защиты регионального мира, заявил РИА Новости заместитель официального... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T22:20

2021-12-17T22:20

2021-12-17T22:20

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ООН, 17 дек – РИА Новости. ООН приветствует диалог между Россией и США в целях снижения напряженности и защиты регионального мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя выдвинутые Москвой проекты договоров о гарантиях безопасности с НАТО и США.Ранее российская сторона опубликовала проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди прочего в этих документах Москва предложила Вашингтону обязать друг друга не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, призвала НАТО гарантировать отказ от расширения на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.По его словам, генеральный секретарь ООН напоминает всем сторонам об их ответственности за обеспечение мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями и заявляет о поддержке ООН всех текущих переговорных усилий.

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в мире, сша, оон, москва, нато, фархан хак, россия