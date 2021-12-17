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Белый дом назвал условие для начала переговоров о гарантиях безопасности
Белый дом назвал условие для начала переговоров о гарантиях безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
Белый дом назвал условие для начала переговоров о гарантиях безопасности
Белый дом заявил, что США видели предложения РФ по поводу гарантий безопасности, но не будут проводить никаких переговоров до того, как проконсультируются с... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:40
2021-12-17T16:40
2021-12-17T18:02
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Белый дом заявил, что США видели предложения РФ по поводу гарантий безопасности, но не будут проводить никаких переговоров до того, как проконсультируются с европейскими союзниками.МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставила гарантии нерасширения на территорию Украины."Мы видели российские предложения, мы обсуждаем их с европейскими союзниками и партнерами... Я хочу отметить, что без европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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16:40 17.12.2021 (обновлено: 18:02 17.12.2021)
Белый дом назвал условие для начала переговоров о гарантиях безопасности
Представитель Белого дома Псаки: США видели предложения России по гарантиям безопасности