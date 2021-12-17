https://ria.ru/20211217/garantii-1764276171.html

Белый дом назвал условие для начала переговоров о гарантиях безопасности

Белый дом назвал условие для начала переговоров о гарантиях безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

Белый дом назвал условие для начала переговоров о гарантиях безопасности

Белый дом заявил, что США видели предложения РФ по поводу гарантий безопасности, но не будут проводить никаких переговоров до того, как проконсультируются с... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:40

2021-12-17T16:40

2021-12-17T18:02

в мире

сша

вашингтон (город)

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762228824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f820326574fa2fdd082926600c3c98f.jpg

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Белый дом заявил, что США видели предложения РФ по поводу гарантий безопасности, но не будут проводить никаких переговоров до того, как проконсультируются с европейскими союзниками.МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставила гарантии нерасширения на территорию Украины."Мы видели российские предложения, мы обсуждаем их с европейскими союзниками и партнерами... Я хочу отметить, что без европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

https://ria.ru/20211217/ryabkov-1764252925.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), нато, россия