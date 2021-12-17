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В больнице рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки
В больнице рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки - РИА Новости, 17.12.2021
В больнице рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T08:54
2021-12-17T08:54
2021-12-17T08:58
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких.
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москва, здоровье - общество, александр галушка, россия, общественная палата рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:54 17.12.2021 (обновлено: 08:58 17.12.2021)
В больнице рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки
В московской больнице №52 сообщили о крайне тяжелом состоянии замсекретаря ОП Галушки