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В больнице рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки

В больнице рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки - РИА Новости, 17.12.2021

В больнице рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T08:54

2021-12-17T08:54

2021-12-17T08:58

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких.

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