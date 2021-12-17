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Религия
https://ria.ru/20211217/frantsisk-1764189817.html
Патриарх Кирилл обратился к папе Римскому
Патриарх Кирилл обратился к папе Римскому - РИА Новости, 17.12.2021
Патриарх Кирилл обратился к папе Римскому
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу Римского Франциска с 85-летием, отметив, что Русская православная церковь и Римско-католическая церковь... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:41
2021-12-17T11:41
религия
гавана
русская православная церковь
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу Римского Франциска с 85-летием, отметив, что Русская православная церковь и Римско-католическая церковь достигли высокого уровня взаимодействия."Рад свидетельствовать, что, сохраняя верность собственным традициям, наши Церкви в то же время достигли высокого уровня взаимодействия, благодаря которому мы можем совместно трудиться ради прославления имени Божия по всей земле, утверждения непреходящих нравственных идеалов в обществе, развития межрелигиозного диалога, выработки достойных ответов на вызовы современности", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.Патриарх отметил что предстоятели двух крупнейших христианских церквей мира несут особую ответственность за судьбы человечества, и эта "ответственность имеет глобальное измерение", что показала встреча патриарха и папы Римского в Гаване и принятое на ней совместное заявление."Поздравляя ваше святейшество с памятной датой, молюсь об укреплении ваших душевных и телесных сил, дабы вы могли и впредь в усердии не ослабевать, духом пламенеть, Господу служить, преуспевая в совершении предстоятельского делания", - написал патриарх.Впервые предстоятель РПЦ и папа Римский встретились в Гаване в 2016 году, где они подписали совместную декларацию.
https://ria.ru/20211217/pontifik-1764179011.html
https://ria.ru/20211007/religiya-1753451938.html
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гавана, русская православная церковь, римско-католическая церковь
11:41 17.12.2021
 

Патриарх Кирилл обратился к папе Римскому

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу Римского Франциска с 85-летием, отметив, что Русская православная церковь и Римско-католическая церковь достигли высокого уровня взаимодействия.
"Рад свидетельствовать, что, сохраняя верность собственным традициям, наши Церкви в то же время достигли высокого уровня взаимодействия, благодаря которому мы можем совместно трудиться ради прославления имени Божия по всей земле, утверждения непреходящих нравственных идеалов в обществе, развития межрелигиозного диалога, выработки достойных ответов на вызовы современности", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.
Папа римский Франциск выпускает голубя в Халдейской католическаой церкви в Грузии - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
10:51Религия
Папе Франциску исполняется 85 лет
Патриарх отметил что предстоятели двух крупнейших христианских церквей мира несут особую ответственность за судьбы человечества, и эта "ответственность имеет глобальное измерение", что показала встреча патриарха и папы Римского в Гаване и принятое на ней совместное заявление.
"Поздравляя ваше святейшество с памятной датой, молюсь об укреплении ваших душевных и телесных сил, дабы вы могли и впредь в усердии не ослабевать, духом пламенеть, Господу служить, преуспевая в совершении предстоятельского делания", - написал патриарх.
Впервые предстоятель РПЦ и папа Римский встретились в Гаване в 2016 году, где они подписали совместную декларацию.
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
7 октября, 09:21Религия
В РПЦ анонсировали новую встречу папы Франциска с патриархом Кириллом
 
РелигияГаванаРусская православная церковьРимско-католическая церковь
 
 
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