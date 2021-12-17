https://ria.ru/20211217/frantsisk-1763846825.html
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 17.12.2021
Папа Римский Франциск
Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T04:09
2021-12-17T04:09
2021-12-17T04:09
справки
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
папа римский
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Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов.В юности у Бергольо были проблемы со здоровьем, в 21 год из-за тяжелой пневмонии у него удалили часть правого легкого.Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию Вилла Девото в Буэнос-Айресе. 11 марта 1958 года Бергольо вступил в иезуитский монашеский орден. Новициат (послушание) проходил в Чили, где изучал гуманитарные науки. Затем учился колледже Святого Иосифа в Буэнос-Айресе, где получил лиценциат по философии. В 1970-1971 годах продолжал обучение в университете Алкала-де-Энарес (Испания).Преподавал литературу и психологию в колледжах в Санта-Фе и в Буэнос-Айресе.13 декабря 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника, позже был назначен профессором теологического факультета в колледже Сан-Мигель в Буэнос-Айресе.В 1970-е годы занимал различные посты в иезуитском ордене Аргентины. С 1973 года по 1979 год являлся провинциальным настоятелем иезуитов Аргентины.В 1980 году был назначен ректором семинарии Святого Иосифа.В марте 1986 года уехал в Германию, где защитил докторскую диссертацию.Затем служил в Кордовской архиепископии (Аргентина), был ее исповедником и духовным директором.В мае 1992 года решением папы Иоанна Павла II был назначен вспомогательным епископом Буэнос-Айреса с титулом титулярного епископа Аука, 27 июня 1992 года был посвящен в епископы в кафедральном соборе Буэнос-Айреса.3 июня 1997 года был назначен коадъютором (епископом с правом наследования епархии) архиепископа Буэнос-Айреса.28 февраля 1998 года стал архиепископом Буэнос-Айреса. Одновременно был назначен ординарием католиков восточного обряда в Аргентине, не имевших собственного прелата (лицо высшего католического духовенства).21 февраля 2001 года папа Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы. Он получил титул церкви Святого Роберта Беллармина. В качестве кардинала Бергольо являлся членом Конгрегации по делам духовенства, Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, Конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни.В период Синода епископов 2005 года был избран членом постсинодального совета. В 2005-2011 годах возглавлял Конференцию епископов Аргентины.11 февраля 2013 года папа Римский Бенедикт XVI объявил о своей отставке, вступившей в силу 28 февраля 2013 года. 13 марта 2013 года архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран папой Римским под именем Франциск. Впервые в истории Римско-католической церкви понтифик принял папское имя Франциск. Кроме того, это первый не европеец и иезуит на Апостольском престоле.Как объяснял выбор имени понтифик, ставший 266-м папой Римским, святой Франциск Ассизский был известен своей заботой о бедняках. 19 марта 2013 года в Ватикане состоялась интронизация папы Римского Франциска. Став Папой, Франциск учредил специальную комиссию по расследованию деятельности Института религиозной деятельности (IOR – Банк Ватикана) после серии скандалов, связанных с отмыванием денег и обвинениях в связях с мафией.Папа Франциск отличается скромностью, консерватизмом и преданностью делу социальной справедливости.Отказался от апартаментов в Апостольском дворце, предпочитая гостевую резиденцию – Domus Santa Martha (Дом святой Марты). Он стал первым понтификом более чем за сто лет, отказавшимся поселиться в папских апартаментах.12 февраля 2016 года в аэропорту Гаваны состоялась встреча папы Римского Франциска с патриархом Кириллом, ставшая первой в истории личной встречей предстоятеля РПЦ и главы Ватикана. Трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане – в ноябре 2013 года, июне 2015 года и июле 2019 года.Является поклонником аргентинских писателей Хорхе Луиса Борхеса и Леопольдо Маречаля, а также русского писателя Федора Достоевского. Любит оперу, футбол, входит в число болельщиков аргентинского клуба Сан-Лоренс.Лауреат Международной премии имени Карла Великого за вклад в объединение Европы (2016). В 2013 году он был назван "Человеком года" по версии американского журнала Time. Папа Римский Франциск также стал первым из религиозных лидеров, кто попал в первую десятку рейтинга влиятельных персон 2013 года, составленного в Китае.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский
Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился
17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов.
В юности у Бергольо были проблемы со здоровьем, в 21 год из-за тяжелой пневмонии у него удалили часть правого легкого
.
Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию Вилла Девото в Буэнос-Айресе. 11 марта 1958 года Бергольо вступил в иезуитский монашеский орден. Новициат (послушание) проходил в Чили, где изучал гуманитарные науки. Затем учился колледже Святого Иосифа в Буэнос-Айресе, где получил лиценциат по философии
.
В 1970-1971 годах продолжал обучение в университете Алкала-де-Энарес (Испания).
Преподавал литературу и психологию в колледжах в Санта-Фе и в Буэнос-Айресе.
13 декабря 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника, позже был назначен профессором теологического факультета в колледже Сан-Мигель в Буэнос-Айресе.
В 1970-е годы занимал различные посты в иезуитском ордене Аргентины. С 1973 года по 1979 год являлся провинциальным настоятелем иезуитов Аргентины.
В 1980 году был назначен ректором семинарии Святого Иосифа.
В марте 1986 года уехал в Германию, где защитил докторскую диссертацию.
Затем служил в Кордовской архиепископии (Аргентина), был ее исповедником и духовным директором.
В мае 1992 года решением папы Иоанна Павла II был назначен вспомогательным епископом Буэнос-Айреса с титулом титулярного епископа Аука, 27 июня 1992 года был посвящен в епископы в кафедральном соборе Буэнос-Айреса.
3 июня 1997 года был назначен коадъютором (епископом с правом наследования епархии) архиепископа Буэнос-Айреса.
28 февраля 1998 года стал архиепископом Буэнос-Айреса. Одновременно был назначен ординарием католиков восточного обряда в Аргентине, не имевших собственного прелата (лицо высшего католического духовенства).
21 февраля 2001 года папа Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы. Он получил титул церкви Святого Роберта Беллармина. В качестве кардинала Бергольо являлся членом Конгрегации по делам духовенства, Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, Конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни.
В период Синода епископов 2005 года
был избран членом постсинодального совета.
В 2005-2011 годах
возглавлял Конференцию епископов Аргентины.
11 февраля 2013 года
папа Римский Бенедикт XVI объявил о своей отставке
, вступившей в силу 28 февраля 2013 года. 13 марта 2013 года
архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран папой Римским под именем Франциск.
Впервые в истории Римско-католической церкви понтифик принял папское имя Франциск. Кроме того, это первый не европеец и иезуит
на Апостольском престоле.
Как объяснял выбор имени
понтифик, ставший 266-м папой Римским, святой Франциск Ассизский был известен своей заботой о бедняках.
19 марта 2013 года
в Ватикане состоялась интронизация папы Римского Франциска.
Став Папой, Франциск учредил специальную комиссию по расследованию деятельности Института религиозной деятельности (IOR – Банк Ватикана) после серии скандалов, связанных с отмыванием денег и обвинениях в связях с мафией.
Папа Франциск отличается скромностью, консерватизмом и преданностью делу социальной справедливости.
Отказался от апартаментов
в Апостольском дворце, предпочитая гостевую резиденцию – Domus Santa Martha (Дом святой Марты). Он стал первым понтификом более чем за сто лет, отказавшимся поселиться в папских апартаментах.
12 февраля 2016 года
в аэропорту Гаваны состоялась встреча папы Римского Франциска с патриархом Кириллом, ставшая первой в истории личной встречей предстоятеля РПЦ и главы Ватикана.
Трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане – в ноябре 2013 года
, июне 2015 года
и июле 2019 года
.
Является поклонником аргентинских писателей Хорхе Луиса Борхеса и Леопольдо Маречаля, а также русского писателя Федора Достоевского. Любит оперу, футбол, входит в число болельщиков аргентинского клуба Сан-Лоренс.
Лауреат Международной премии
имени Карла Великого за вклад в объединение Европы (2016).
В 2013 году
он был назван "Человеком года" по версии американского журнала Time.
Папа Римский Франциск также стал первым из религиозных лидеров, кто попал в первую десятку рейтинга влиятельных персон 2013 года
, составленного в Китае.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников