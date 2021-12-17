https://ria.ru/20211217/flot-1764180666.html
На Северном флоте начались испытания спасательного аппарата АС-36
На Северном флоте начались испытания спасательного аппарата АС-36 - РИА Новости, 17.12.2021
На Северном флоте начались испытания спасательного аппарата АС-36
Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота приступил к приёмо-сдаточным испытаниям... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:02
2021-12-17T11:02
2021-12-17T11:02
безопасность
северный флот вмф россии
баренцево море
кольский залив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179969_0:122:1200:797_1920x0_80_0_0_b0c181f429ffbb55ab6d07d590b31ce6.jpg
МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота приступил к приёмо-сдаточным испытаниям в Кольском заливе Баренцева моря после масштабного ремонта, сообщила пресс-служба флота.Отмечается, что в ходе ремонтных работ на спасательной подводной лодке были полностью обновлено радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять место нахождения аппарата, как на поверхности моря, так и под водой. Корпус аппарата был проверен в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на глубинах более тысячи метров.Штатным носителем подводного аппарата АС-36 является спасательное судно "Михаил Рудницкий", экипаж которого обеспечивает проведение с ним всех манипуляций и испытательных работ в Кольском заливе.Как добавили на флоте, испытания АС-36 продлятся и в новом 2022 году. На их завершающей стадии аппарат выполнит погружение на свою рабочую глубину – более 700 метров в обеспечении другого автономного спасателя – АС-34, который базируется на борту спасательного судна "Георгий Титов".
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/1762250882.html
баренцево море
кольский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179969_0:0:1063:797_1920x0_80_0_0_35c5ba2d075d41c9cd7d5d1fd6e89788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северный флот вмф россии, баренцево море, кольский залив
На Северном флоте начались испытания спасательного аппарата АС-36
Испытания глубоководного спасательного аппарата АС-36 начались на Северном флоте
МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости.
Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота приступил к приёмо-сдаточным испытаниям в Кольском заливе Баренцева моря
после масштабного ремонта, сообщила
пресс-служба флота.
"АС-36 в течение нескольких лет прошёл средний ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге и отработал часть испытаний на Балтике", - пояснили на флоте.
Отмечается, что в ходе ремонтных работ на спасательной подводной лодке были полностью обновлено радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять место нахождения аппарата, как на поверхности моря, так и под водой. Корпус аппарата был проверен в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на глубинах более тысячи метров.
"Испытания спасательного аппарата проходят в Кольском заливе, а затем и в Баренцевом море. Пока были частично проверены его ходовые качества в надводном положении. На очереди – подводное маневрирование и замеры различных технических параметров, проверка работы приборов, всех систем и механизмов", - отметили в пресс-службе.
Штатным носителем подводного аппарата АС-36 является спасательное судно "Михаил Рудницкий", экипаж которого обеспечивает проведение с ним всех манипуляций и испытательных работ в Кольском заливе.
Как добавили на флоте, испытания АС-36 продлятся и в новом 2022 году. На их завершающей стадии аппарат выполнит погружение на свою рабочую глубину – более 700 метров в обеспечении другого автономного спасателя – АС-34, который базируется на борту спасательного судна "Георгий Титов".