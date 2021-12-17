https://ria.ru/20211217/flot-1764180666.html

На Северном флоте начались испытания спасательного аппарата АС-36

На Северном флоте начались испытания спасательного аппарата АС-36 - РИА Новости, 17.12.2021

На Северном флоте начались испытания спасательного аппарата АС-36

Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота приступил к приёмо-сдаточным испытаниям... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:02

2021-12-17T11:02

2021-12-17T11:02

безопасность

северный флот вмф россии

баренцево море

кольский залив

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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота приступил к приёмо-сдаточным испытаниям в Кольском заливе Баренцева моря после масштабного ремонта, сообщила пресс-служба флота.Отмечается, что в ходе ремонтных работ на спасательной подводной лодке были полностью обновлено радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять место нахождения аппарата, как на поверхности моря, так и под водой. Корпус аппарата был проверен в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на глубинах более тысячи метров.Штатным носителем подводного аппарата АС-36 является спасательное судно "Михаил Рудницкий", экипаж которого обеспечивает проведение с ним всех манипуляций и испытательных работ в Кольском заливе.Как добавили на флоте, испытания АС-36 продлятся и в новом 2022 году. На их завершающей стадии аппарат выполнит погружение на свою рабочую глубину – более 700 метров в обеспечении другого автономного спасателя – АС-34, который базируется на борту спасательного судна "Георгий Титов".

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/1762250882.html

баренцево море

кольский залив

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безопасность, северный флот вмф россии, баренцево море, кольский залив