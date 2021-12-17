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На Северном флоте начались испытания спасательного аппарата АС-36
На Северном флоте начались испытания спасательного аппарата АС-36 - РИА Новости, 17.12.2021
На Северном флоте начались испытания спасательного аппарата АС-36
Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота приступил к приёмо-сдаточным испытаниям... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:02
2021-12-17T11:02
безопасность
северный флот вмф россии
баренцево море
кольский залив
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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота приступил к приёмо-сдаточным испытаниям в Кольском заливе Баренцева моря после масштабного ремонта, сообщила пресс-служба флота.Отмечается, что в ходе ремонтных работ на спасательной подводной лодке были полностью обновлено радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять место нахождения аппарата, как на поверхности моря, так и под водой. Корпус аппарата был проверен в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на глубинах более тысячи метров.Штатным носителем подводного аппарата АС-36 является спасательное судно "Михаил Рудницкий", экипаж которого обеспечивает проведение с ним всех манипуляций и испытательных работ в Кольском заливе.Как добавили на флоте, испытания АС-36 продлятся и в новом 2022 году. На их завершающей стадии аппарат выполнит погружение на свою рабочую глубину – более 700 метров в обеспечении другого автономного спасателя – АС-34, который базируется на борту спасательного судна "Георгий Титов".
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безопасность, северный флот вмф россии, баренцево море, кольский залив
11:02 17.12.2021
 
На Северном флоте начались испытания спасательного аппарата АС-36

Испытания глубоководного спасательного аппарата АС-36 начались на Северном флоте

© Фото : пресс-служба Северного флотаГлубоководный спасательный аппарат АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота (СФ)
Глубоководный спасательный аппарат АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота (СФ) - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : пресс-служба Северного флота
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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота приступил к приёмо-сдаточным испытаниям в Кольском заливе Баренцева моря после масштабного ремонта, сообщила пресс-служба флота.
"АС-36 в течение нескольких лет прошёл средний ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге и отработал часть испытаний на Балтике", - пояснили на флоте.
Отмечается, что в ходе ремонтных работ на спасательной подводной лодке были полностью обновлено радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять место нахождения аппарата, как на поверхности моря, так и под водой. Корпус аппарата был проверен в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на глубинах более тысячи метров.
"Испытания спасательного аппарата проходят в Кольском заливе, а затем и в Баренцевом море. Пока были частично проверены его ходовые качества в надводном положении. На очереди – подводное маневрирование и замеры различных технических параметров, проверка работы приборов, всех систем и механизмов", - отметили в пресс-службе.
Штатным носителем подводного аппарата АС-36 является спасательное судно "Михаил Рудницкий", экипаж которого обеспечивает проведение с ним всех манипуляций и испытательных работ в Кольском заливе.
Как добавили на флоте, испытания АС-36 продлятся и в новом 2022 году. На их завершающей стадии аппарат выполнит погружение на свою рабочую глубину – более 700 метров в обеспечении другого автономного спасателя – АС-34, который базируется на борту спасательного судна "Георгий Титов".
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