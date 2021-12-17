https://ria.ru/20211217/espch-1764328283.html

Адвокаты россиянина Клюшина попросили ЕСПЧ приостановить его выдачу в США

Адвокаты россиянина Клюшина попросили ЕСПЧ приостановить его выдачу в США - РИА Новости, 17.12.2021

Адвокаты россиянина Клюшина попросили ЕСПЧ приостановить его выдачу в США

Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Владислава Клюшина направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принять обеспечительные РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T21:38

2021-12-17T21:38

2021-12-17T21:38

в мире

сша

швейцария

европейский суд по правам человека (еспч)

россия

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ЦЮРИХ, 17 дек - РИА Новости. Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Владислава Клюшина направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принять обеспечительные меры, в том числе приостановить его экстрадицию в США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Ранее стало известно, что швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу Соединенных Штатов Америки, на решение о его выдаче в США. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, его решения не могут быть обжалованы."Шестнадцатого декабря адвокаты направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принятия обеспечительных мер в соответствии со статьей 39 регламента ЕСПЧ, в том числе приостановить экстрадицию Владислава Клюшина до принятия решения относительно обоснованности действий швейцарской юстиции", - сообщил Хохлов.Он добавил, что в этой связи 17 декабря российское посольство направило ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, "в которой было обращено внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены".Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.

https://ria.ru/20211215/klyushin-1763883209.html

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в мире, сша, швейцария, европейский суд по правам человека (еспч), россия