Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/espch-1764328283.html
Адвокаты россиянина Клюшина попросили ЕСПЧ приостановить его выдачу в США
Адвокаты россиянина Клюшина попросили ЕСПЧ приостановить его выдачу в США - РИА Новости, 17.12.2021
Адвокаты россиянина Клюшина попросили ЕСПЧ приостановить его выдачу в США
Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Владислава Клюшина направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принять обеспечительные РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T21:38
2021-12-17T21:38
в мире
сша
швейцария
европейский суд по правам человека (еспч)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153379_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_e7c916d502f6de7499c9e2c4cf6099c7.jpg
ЦЮРИХ, 17 дек - РИА Новости. Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Владислава Клюшина направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принять обеспечительные меры, в том числе приостановить его экстрадицию в США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Ранее стало известно, что швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу Соединенных Штатов Америки, на решение о его выдаче в США. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, его решения не могут быть обжалованы."Шестнадцатого декабря адвокаты направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принятия обеспечительных мер в соответствии со статьей 39 регламента ЕСПЧ, в том числе приостановить экстрадицию Владислава Клюшина до принятия решения относительно обоснованности действий швейцарской юстиции", - сообщил Хохлов.Он добавил, что в этой связи 17 декабря российское посольство направило ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, "в которой было обращено внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены".Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.
https://ria.ru/20211215/klyushin-1763883209.html
сша
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b390e56a3272c75f3aa0a11acbed35f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, швейцария, европейский суд по правам человека (еспч), россия
21:38 17.12.2021
 
Адвокаты россиянина Клюшина попросили ЕСПЧ приостановить его выдачу в США

Адвокаты арестованного в Швейцарии Клюшина попросили ЕСПЧ приостановить его выдачу в США

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Доминик Вомер
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 17 дек - РИА Новости. Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Владислава Клюшина направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принять обеспечительные меры, в том числе приостановить его экстрадицию в США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Ранее стало известно, что швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу Соединенных Штатов Америки, на решение о его выдаче в США. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, его решения не могут быть обжалованы.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 16:21
В МИД прокомментировали решение Швейцарии об экстрадиции Клюшина в США
"Шестнадцатого декабря адвокаты направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принятия обеспечительных мер в соответствии со статьей 39 регламента ЕСПЧ, в том числе приостановить экстрадицию Владислава Клюшина до принятия решения относительно обоснованности действий швейцарской юстиции", - сообщил Хохлов.
Он добавил, что в этой связи 17 декабря российское посольство направило ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, "в которой было обращено внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены".
Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.
 
В миреСШАШвейцарияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
23:06Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19
Лента новостейМолния
Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19