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ЕР попросила Борисова усилить надзор за безопасностью детских площадок
ЕР попросила Борисова усилить надзор за безопасностью детских площадок - РИА Новости, 17.12.2021
ЕР попросила Борисова усилить надзор за безопасностью детских площадок
Партия "Единая Россия" предложила усилить надзор за безопасностью детских площадок и аттракционов, возложив эти функции на Росстандарт, потому что с 2021 года... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:24
2021-12-17T13:24
общество
единая россия
госдума рф
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" предложила усилить надзор за безопасностью детских площадок и аттракционов, возложив эти функции на Росстандарт, потому что с 2021 года госнадзор в этой сфере отменен, говорится в письме секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, которое он направил вице-премьеру Юрию Борисову."Единая Россия" предложила правительству закрепить за Росстандартом функции надзора и контроля за безопасностью оборудования для детских площадок и аттракционов до их монтажа. Партия готова законодательно обеспечить реализацию этого вопроса... Это не только снизит риски для жизни и здоровья детей, но и предотвратит злоупотребления в сфере производства и поставки такой продукции.", - говорится в письме секретаряУточняется, что надзор за монтажом и эксплуатацией оборудования предлагается возложить на органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Как отметил в своем письме Турчак, ранее надзор за безопасностью детского игрового оборудования на стадии выпуска продукции в обращение осуществлял Росстандарт, на стадии эксплуатации надзор был закреплен за субъектами РФ, а за находящимися в эксплуатации детскими площадками вопрос надзора вовсе не был урегулирован. В связи с законодательными изменениями, с 2021 года госнадзор в этой сфере был отменен, подчеркнул секретарь генсовета.В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая подчеркнула, что каждая вторая детская площадка в стране имеет нарушения.По данным мониторингов общественных организаций, которые приводятся в материалах, ежегодно в России на детских площадках травмируется около 40 тысяч детей. Так, за период с 2018 года по первое полугодие 2021 года территориальными органами Росстандарта было проведено 450 проверок детских площадок, нарушения выявлены в 52% случаях. Были установлены, в том числе, конструктивные нарушения, создающие риски для травмирования детей: неправильное расстояние между элементами, качели с жесткими элементами подвеса вместо гибких, острые кромки и элементы, травмоопасная поверхность и другие.
https://ria.ru/20211209/sobaka-1762917607.html
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общество, единая россия, госдума рф, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россия
13:24 17.12.2021
 
ЕР попросила Борисова усилить надзор за безопасностью детских площадок

ЕР просит вице-премьера Борисова усилить надзор за безопасностью детских площадок

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДетская площадка во дворе многоэтажного жилого дома
Детская площадка во дворе многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" предложила усилить надзор за безопасностью детских площадок и аттракционов, возложив эти функции на Росстандарт, потому что с 2021 года госнадзор в этой сфере отменен, говорится в письме секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, которое он направил вице-премьеру Юрию Борисову.
"Единая Россия" предложила правительству закрепить за Росстандартом функции надзора и контроля за безопасностью оборудования для детских площадок и аттракционов до их монтажа. Партия готова законодательно обеспечить реализацию этого вопроса... Это не только снизит риски для жизни и здоровья детей, но и предотвратит злоупотребления в сфере производства и поставки такой продукции.", - говорится в письме секретаря
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Уточняется, что надзор за монтажом и эксплуатацией оборудования предлагается возложить на органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Как отметил в своем письме Турчак, ранее надзор за безопасностью детского игрового оборудования на стадии выпуска продукции в обращение осуществлял Росстандарт, на стадии эксплуатации надзор был закреплен за субъектами РФ, а за находящимися в эксплуатации детскими площадками вопрос надзора вовсе не был урегулирован. В связи с законодательными изменениями, с 2021 года госнадзор в этой сфере был отменен, подчеркнул секретарь генсовета.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая подчеркнула, что каждая вторая детская площадка в стране имеет нарушения.
"Конечно, родители должны следить за своим малышом постоянно, контролируя не сломаны ли качели, на которых ребенок хочет покататься, не торчат ли из горки гвозди. Но государство в этом вопросе должно быть главным контролером. Не может быть опасных конструкций там, где гуляют дети," - подчеркнула Буцкая, которую цитирует пресс-служба партии.
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По данным мониторингов общественных организаций, которые приводятся в материалах, ежегодно в России на детских площадках травмируется около 40 тысяч детей. Так, за период с 2018 года по первое полугодие 2021 года территориальными органами Росстандарта было проведено 450 проверок детских площадок, нарушения выявлены в 52% случаях. Были установлены, в том числе, конструктивные нарушения, создающие риски для травмирования детей: неправильное расстояние между элементами, качели с жесткими элементами подвеса вместо гибких, острые кромки и элементы, травмоопасная поверхность и другие.
 
ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Россия
 
 
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