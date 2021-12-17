https://ria.ru/20211217/epivakkorona-n-1764193072.html

Первую серию "ЭпиВакКороны-Н" выпустили в гражданский оборот

Первую серию "ЭпиВакКороны-Н" выпустили в гражданский оборот - РИА Новости, 17.12.2021

Первую серию "ЭпиВакКороны-Н" выпустили в гражданский оборот

В гражданский оборот поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона-Н" (Aurora-CoV), сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:52

2021-12-17T11:52

2021-12-17T15:26

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В гражданский оборот поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона-Н" (Aurora-CoV), сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор"."Первая выпущенная <...> серия <...> объемом 12 тысяч доз предназначена для клинических исследований третьей фазы. В исследовании будет скринировано 250 добровольцев обоего пола старше 60 лет", — говорится в релизе.Препарат отличается от созданной ранее "ЭпиВакКороны" только особенностями технологического производства, уточнили в центре."При изменении технологического процесса вакцина должна проходить клинические исследования заново согласно законодательству <...>. Это необходимо, чтобы убедиться в безопасности вакцины, отсутствии тяжелых последствий и побочных явлений после ее применения, а также для определения иммунологической эффективности", — добавляется в сообщении.ЭпиВакКорона — российская однокомпонентная вакцина от COVID-19, состоящая из трех пептидов, которые копируют участки S-белка SARS-CoV-2. Позади две фазы клинических исследований, в ближайшее время должны появиться промежуточные результаты третьей.

https://ria.ru/20211128/vaktsina-1761134862.html

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