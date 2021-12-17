https://ria.ru/20211217/ekonomiya-1764148942.html

Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить

Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить - РИА Новости, 17.12.2021

Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить

Глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко призвал украинцев экономить. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T01:14

2021-12-17T01:14

2021-12-17T02:20

в мире

украина

польша

нафтогаз украины

юрий витренко

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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко призвал украинцев экономить.По его словам, нужно, чтобы коммунальные предприятия "переходили с природного газа на биогаз"."Биогаз можно делать с отходов сельскохозяйственного производства, с переработки мусора. Это надо делать. Украина может как минимум 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом, нужно увеличивать добычу", - сказал Витренко.Он призвал украинцев экономить. По его словам, если бы потребление голубого топлива на душу населения было, как, например, в Польше, Украина могла бы экспортировать газ и не нуждалась бы в импорте.

https://radiosputnik.ria.ru/20211215/gazprom-1763859861.html

украина

польша

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в мире, украина, польша, нафтогаз украины, юрий витренко