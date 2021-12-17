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Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить - РИА Новости, 17.12.2021
Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
Глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко призвал украинцев экономить. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T01:14
2021-12-17T02:20
в мире
украина
польша
нафтогаз украины
юрий витренко
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко призвал украинцев экономить.По его словам, нужно, чтобы коммунальные предприятия "переходили с природного газа на биогаз"."Биогаз можно делать с отходов сельскохозяйственного производства, с переработки мусора. Это надо делать. Украина может как минимум 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом, нужно увеличивать добычу", - сказал Витренко.Он призвал украинцев экономить. По его словам, если бы потребление голубого топлива на душу населения было, как, например, в Польше, Украина могла бы экспортировать газ и не нуждалась бы в импорте.
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/gazprom-1763859861.html
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в мире, украина, польша, нафтогаз украины, юрий витренко
01:14 17.12.2021 (обновлено: 02:20 17.12.2021)
 
Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить

Глава "Нафтогаза" Витренко призвал украинцев экономить газ, чтобы не зависеть от импорта

© AP Photo / Sergei Chuzavkov, FileОбъект газотранспортной системы Украины
Объект газотранспортной системы Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov, File
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко призвал украинцев экономить.
"Мы честно говорим: если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами. Мы действительно будем садиться и решать, как проживать", - сказал он в эфире телеканала "1+1".
По его словам, нужно, чтобы коммунальные предприятия "переходили с природного газа на биогаз".
"Биогаз можно делать с отходов сельскохозяйственного производства, с переработки мусора. Это надо делать. Украина может как минимум 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом, нужно увеличивать добычу", - сказал Витренко.
Он призвал украинцев экономить. По его словам, если бы потребление голубого топлива на душу населения было, как, например, в Польше, Украина могла бы экспортировать газ и не нуждалась бы в импорте.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 15:16В мире
"Газпром": из хранилищ на Украине потратили почти все запасы газа на зиму
 
В миреУкраинаПольшаНафтогаз УкраиныЮрий Витренко
 
 
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