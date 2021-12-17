https://ria.ru/20211217/ekonomika-1764295662.html

Российская экономика смогла адаптироваться к пандемии, считает Песков

Российская экономика смогла адаптироваться к пандемии, считает Песков - РИА Новости, 17.12.2021

Российская экономика смогла адаптироваться к пандемии, считает Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика более-менее адаптировалась к пандемии коронавируса, хотя мировая инфляция высокая и оказывает РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:52

2021-12-17T17:52

2021-12-17T18:17

экономика

россия

инфляция

дмитрий песков

тина канделаки (тинатин канделаки)

мировая экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика более-менее адаптировалась к пандемии коронавируса, хотя мировая инфляция высокая и оказывает негативное влияние."Экономика более менее адаптировалась. Она в очень сложном состоянии, мировая экономика, мы видим, что творится с инфляцией и так далее. Представить себе долларовую инфляцию в 6,5% или даже больше чуть-чуть просто было невозможно", - сказал Песков в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" в эфире телеканала RTVI."Наша инфляция, инфляция в зоне евро - все это довлеет и все это оказывает прямое или косвенное влияние друг на друга. Конечно, влияние скорее негативное, но тем не менее все равно мы же как-то вышли на докризисный уровень по многим показателям, по большинству показателей", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211217/ekonomika-1764250449.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, инфляция, дмитрий песков, тина канделаки (тинатин канделаки), мировая экономика