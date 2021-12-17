https://ria.ru/20211217/ekonomika-1764295662.html
Российская экономика смогла адаптироваться к пандемии, считает Песков
Российская экономика смогла адаптироваться к пандемии, считает Песков - РИА Новости, 17.12.2021
Российская экономика смогла адаптироваться к пандемии, считает Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика более-менее адаптировалась к пандемии коронавируса, хотя мировая инфляция высокая и оказывает РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:52
2021-12-17T17:52
2021-12-17T18:17
экономика
россия
инфляция
дмитрий песков
тина канделаки (тинатин канделаки)
мировая экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика более-менее адаптировалась к пандемии коронавируса, хотя мировая инфляция высокая и оказывает негативное влияние."Экономика более менее адаптировалась. Она в очень сложном состоянии, мировая экономика, мы видим, что творится с инфляцией и так далее. Представить себе долларовую инфляцию в 6,5% или даже больше чуть-чуть просто было невозможно", - сказал Песков в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" в эфире телеканала RTVI."Наша инфляция, инфляция в зоне евро - все это довлеет и все это оказывает прямое или косвенное влияние друг на друга. Конечно, влияние скорее негативное, но тем не менее все равно мы же как-то вышли на докризисный уровень по многим показателям, по большинству показателей", - добавил Песков.
https://ria.ru/20211217/ekonomika-1764250449.html
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экономика, россия, инфляция, дмитрий песков, тина канделаки (тинатин канделаки), мировая экономика
17:52 17.12.2021 (обновлено: 18:17 17.12.2021)
Российская экономика смогла адаптироваться к пандемии, считает Песков
Пресс-секретарь Песков: экономика России адаптировалась к пандемии несмотря на инфляцию