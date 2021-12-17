https://ria.ru/20211217/ekonomika-1764250449.html

В пандемию решения в экономике должны быть просчитанными, заявил Путин

В пандемию решения в экономике должны быть просчитанными, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2021

В пандемию решения в экономике должны быть просчитанными, заявил Путин

Власти РФ будут принимать экономические решения с учетом сохранения баланса по устойчивому развитию экономики и защите здоровья граждан, нужны гибкие... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:56

2021-12-17T14:56

2021-12-17T14:56

распространение коронавируса

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти РФ будут принимать экономические решения с учетом сохранения баланса по устойчивому развитию экономики и защите здоровья граждан, нужны гибкие просчитанные меры без лобовых атак, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП."Все ключевые экономические решения в период эпидемии мы принимали в результате диалога, обсуждали конкретные шаги с участием деловых объединений, профсоюзов, это во многом позволило найти баланс между вынужденными ограничениями, связанными с эпидемией и защитой здоровья граждан и обеспечением устойчивости экономики, сохранением рабочих мест трудовых коллективов, доходов людей. Этот баланс важно сохранить. И здесь нужны гибкие просчитанные решения. Ничего нельзя сделать, что называется, в ходе каких-то лобовых атак", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211215/gref-1763897864.html

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экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии