https://ria.ru/20211217/ekonomika-1764250449.html
В пандемию решения в экономике должны быть просчитанными, заявил Путин
В пандемию решения в экономике должны быть просчитанными, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2021
В пандемию решения в экономике должны быть просчитанными, заявил Путин
Власти РФ будут принимать экономические решения с учетом сохранения баланса по устойчивому развитию экономики и защите здоровья граждан, нужны гибкие... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:56
2021-12-17T14:56
2021-12-17T14:56
распространение коронавируса
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти РФ будут принимать экономические решения с учетом сохранения баланса по устойчивому развитию экономики и защите здоровья граждан, нужны гибкие просчитанные меры без лобовых атак, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП."Все ключевые экономические решения в период эпидемии мы принимали в результате диалога, обсуждали конкретные шаги с участием деловых объединений, профсоюзов, это во многом позволило найти баланс между вынужденными ограничениями, связанными с эпидемией и защитой здоровья граждан и обеспечением устойчивости экономики, сохранением рабочих мест трудовых коллективов, доходов людей. Этот баланс важно сохранить. И здесь нужны гибкие просчитанные решения. Ничего нельзя сделать, что называется, в ходе каких-то лобовых атак", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211215/gref-1763897864.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_94fe9637273213d55b0b85a0876961e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В пандемию решения в экономике должны быть просчитанными, заявил Путин
Президент Путин: в пандемию решения в экономике должны быть просчитанными