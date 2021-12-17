https://ria.ru/20211217/ekonomika-1764239384.html

Путин заявил о восстановлении экономики от последствий пандемии COVID-19

Путин заявил о восстановлении экономики от последствий пандемии COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021

Путин заявил о восстановлении экономики от последствий пандемии COVID-19

Экономика России уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества, заявил... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:22

2021-12-17T14:22

2021-12-17T15:04

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экономика России уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества, заявил президент России Владимир Путин."Уже в середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса, вышла на докризисный уровень, показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года. Такое быстрое восстановление эконом динамики это ощутимый видимый результат работы всего делового сообщества", - сказал он на съезде РСПП."Предстоит трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры", - сказал Путин.По его словам, все эти задачи власти будут решать вместе с бизнесом."Мы при вашем непосредственном участии уже многое сделали для улучшения и законодательства, и правоприменительной практики, но и проблем, конечно, еще много... обязательно, конечно, будем продолжать эту работу вместе с вами, использовать, донастраивать лучшие мировые и отечественные практики поддержки инвестиционный активности и частной инициативы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211217/rubl-1764149188.html

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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей