https://ria.ru/20211217/ekonomika-1764239384.html
Путин заявил о восстановлении экономики от последствий пандемии COVID-19
Путин заявил о восстановлении экономики от последствий пандемии COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021
Путин заявил о восстановлении экономики от последствий пандемии COVID-19
Экономика России уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества, заявил... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:22
2021-12-17T14:22
2021-12-17T15:04
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экономика России уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества, заявил президент России Владимир Путин."Уже в середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса, вышла на докризисный уровень, показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года. Такое быстрое восстановление эконом динамики это ощутимый видимый результат работы всего делового сообщества", - сказал он на съезде РСПП."Предстоит трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры", - сказал Путин.По его словам, все эти задачи власти будут решать вместе с бизнесом."Мы при вашем непосредственном участии уже многое сделали для улучшения и законодательства, и правоприменительной практики, но и проблем, конечно, еще много... обязательно, конечно, будем продолжать эту работу вместе с вами, использовать, донастраивать лучшие мировые и отечественные практики поддержки инвестиционный активности и частной инициативы", - сказал Путин.
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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
14:22 17.12.2021 (обновлено: 15:04 17.12.2021)
Путин заявил о восстановлении экономики от последствий пандемии COVID-19
Путин: уже в середине года экономика восстановилась от последствий пандемии коронавируса
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Экономика России
уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества, заявил президент России Владимир Путин
.
"Уже в середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса, вышла на докризисный уровень, показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года. Такое быстрое восстановление эконом динамики это ощутимый видимый результат работы всего делового сообщества", - сказал он на съезде РСПП
.
"Предстоит трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры", - сказал Путин.
По его словам, все эти задачи власти будут решать вместе с бизнесом.
"Мы при вашем непосредственном участии уже многое сделали для улучшения и законодательства, и правоприменительной практики, но и проблем, конечно, еще много... обязательно, конечно, будем продолжать эту работу вместе с вами, использовать, донастраивать лучшие мировые и отечественные практики поддержки инвестиционный активности и частной инициативы", - сказал Путин.