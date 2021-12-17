https://ria.ru/20211217/effektivnost-1764152700.html
В ВОЗ оценили эффективность разных типов вакцин против коронавируса
В ВОЗ оценили эффективность разных типов вакцин против коронавируса - РИА Новости, 17.12.2021
В ВОЗ оценили эффективность разных типов вакцин против коронавируса
Эффективность вакцинации против коронавируса препаратами, созданными на основе разных технологий, примерно соответствует эффективности после уколов вакцинами с... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T03:18
2021-12-17T03:18
2021-12-17T11:44
распространение коронавируса
в мире
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Эффективность вакцинации против коронавируса препаратами, созданными на основе разных технологий, примерно соответствует эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой, к такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Как заявляют в ВОЗ после ряда исследований, эффективность вакцинации или ревакцинации вирусными векторными препаратами и препаратами на основе технологии мРНК может составлять от 61 до 91%, в то время как вакцинация только препаратами с технологией мРНК в среднем может быть 69-90%, а после уколов только вакцинами с платформой вирусного вектора аденовируса – от 43 до 89%. Эффективность разных препаратов против госпитализаций из-за COVID-19 в ряде стран также достигла высоких показателей, превысив 95%.Как отмечает организация со ссылкой на проведенные в Великобритании и Чили исследования, введение бустерной дозы вакцины с отличающейся технологией от препарата, введенного при первых двух прививках, также высоко эффективно против симптоматического течения заболевания.Ранее эксперты ВОЗ согласовали использование векторных вакцин вместе с мРНК-вакцинами в качестве второй или третьей (бустерной) дозы.
https://ria.ru/20211209/effektivnost-1762860785.html
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
03:18 17.12.2021 (обновлено: 11:44 17.12.2021)
В ВОЗ оценили эффективность разных типов вакцин против коронавируса
В ВОЗ оценили эффективность вакцинации против коронавируса векторными и мРНК-препаратами