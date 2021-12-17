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В Кремле рассказали, как Путин реагирует на теорию о наличии двойников
В Кремле рассказали, как Путин реагирует на теорию о наличии двойников - РИА Новости, 17.12.2021
В Кремле рассказали, как Путин реагирует на теорию о наличии двойников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин реагирует на теорию о своих двойниках – улыбается и смеется. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:52
2021-12-17T18:52
2021-12-17T18:53
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин реагирует на теорию о своих двойниках – улыбается и смеется."Конечно. Он улыбается, смеется", - сказал Песков в интервью в эфире RTVI, отвечая на вопрос, знает ли Путин об этом и как реагирует.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
18:52 17.12.2021 (обновлено: 18:53 17.12.2021)
В Кремле рассказали, как Путин реагирует на теорию о наличии двойников
Пресс-секретарь президента Песков: Путин знает о теории двойников и смеется над ней