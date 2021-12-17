https://ria.ru/20211217/dvoyniki-1764309456.html

В Кремле рассказали, как Путин реагирует на теорию о наличии двойников

В Кремле рассказали, как Путин реагирует на теорию о наличии двойников - РИА Новости, 17.12.2021

В Кремле рассказали, как Путин реагирует на теорию о наличии двойников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин реагирует на теорию о своих двойниках – улыбается и смеется. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:52

2021-12-17T18:52

2021-12-17T18:53

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755682646_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_19e49f7d71b3345e509567582453923d.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин реагирует на теорию о своих двойниках – улыбается и смеется."Конечно. Он улыбается, смеется", - сказал Песков в интервью в эфире RTVI, отвечая на вопрос, знает ли Путин об этом и как реагирует.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия