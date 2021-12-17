https://ria.ru/20211217/dtp-1764158301.html

Под Уфой 15 машин столкнулись в трех ДТП

Под Уфой 15 машин столкнулись в трех ДТП - РИА Новости, 17.12.2021

Под Уфой 15 машин столкнулись в трех ДТП

В трех авариях под Уфой столкнулись 15 машин, ДТП произошли в условиях дождя, сообщает ГИБДД по Башкирии. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T08:38

2021-12-17T08:38

2021-12-17T08:38

происшествия

дтп

уфа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130829/21/1308292145_0:47:3077:1777_1920x0_80_0_0_465a6fa436adc329fea6b1ad528d8e59.jpg

УФА, 17 дек - РИА Новости. В трех авариях под Уфой столкнулись 15 машин, ДТП произошли в условиях дождя, сообщает ГИБДД по Башкирии."Утром на автодороге Уфа-Оренбург с остановки общественного транспорта "Кафе Отдых" до "Металлобазы" зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых механические повреждения получили около 15 транспортных средств", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в настоящее время на месте работают сотрудники столичного Полка ДПС ГИБДД и другие экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего."Движение на данном участке в обоих направлениях затруднено. Известно, что аварии произошли в условиях дождя", - сообщает ГИБДД по региону.

https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп, уфа