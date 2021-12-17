https://ria.ru/20211217/dtp-1764158301.html
Под Уфой 15 машин столкнулись в трех ДТП
Под Уфой 15 машин столкнулись в трех ДТП - РИА Новости, 17.12.2021
Под Уфой 15 машин столкнулись в трех ДТП
В трех авариях под Уфой столкнулись 15 машин, ДТП произошли в условиях дождя, сообщает ГИБДД по Башкирии. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T08:38
2021-12-17T08:38
2021-12-17T08:38
происшествия
дтп
уфа
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УФА, 17 дек - РИА Новости. В трех авариях под Уфой столкнулись 15 машин, ДТП произошли в условиях дождя, сообщает ГИБДД по Башкирии."Утром на автодороге Уфа-Оренбург с остановки общественного транспорта "Кафе Отдых" до "Металлобазы" зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых механические повреждения получили около 15 транспортных средств", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в настоящее время на месте работают сотрудники столичного Полка ДПС ГИБДД и другие экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего."Движение на данном участке в обоих направлениях затруднено. Известно, что аварии произошли в условиях дождя", - сообщает ГИБДД по региону.
https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html
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происшествия, дтп, уфа
Под Уфой 15 машин столкнулись в трех ДТП
В трех ДТП на участке автодороги Уфа — Оренбург 15 машин столкнулись во время дождя
УФА, 17 дек - РИА Новости.
В трех авариях под Уфой
столкнулись 15 машин, ДТП произошли в условиях дождя, сообщает ГИБДД по Башкирии.
"Утром на автодороге Уфа-Оренбург с остановки общественного транспорта "Кафе Отдых" до "Металлобазы" зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых механические повреждения получили около 15 транспортных средств", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в настоящее время на месте работают сотрудники столичного Полка ДПС ГИБДД и другие экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.
"Движение на данном участке в обоих направлениях затруднено. Известно, что аварии произошли в условиях дождя", - сообщает ГИБДД по региону.