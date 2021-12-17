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Песков заявил, что Путин и Байден не друзья
Песков заявил, что Путин и Байден не друзья - РИА Новости, 17.12.2021
Песков заявил, что Путин и Байден не друзья
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не друзья, у них не так много было возможностей пообщаться,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:54
2021-12-17T18:10
россия
политика
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не друзья, у них не так много было возможностей пообщаться, разговор между ними уважительный.По его словам, они встречались, когда Путин был премьер-министром, на разных международных мероприятиях, но возможностей пообщаться было не так много."Одно дело - говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи, а другое - сильно не соглашаться в чем-то друг с другом. И здесь, конечно, к сожалению, можно констатировать очень серьезное расхождение в концептуальных подходах по чрезвычайно важным вопросам: это Путин говорил о наших "красных линиях", о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать "красные линии", - сказал Песков.По его словам, при этом атмосфера между лидерами деловая и уважительная. Говоря о разногласиях, Песков отметил, что их не то чтобы стало больше, их "просто зафиксировали в том объеме, в котором они уже были"."По крайней мере, можно сказать, что Путину и Байдену говорить комфортно, в том плане, что они доводят друг до друга позицию, говорят о проблеме и дают четкий ответ: да или нет", - сказал Песков.
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россия, политика, в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден
17:54 17.12.2021 (обновлено: 18:10 17.12.2021)
 
Песков заявил, что Путин и Байден не друзья

Пресс-секретарь Песков: Путин и Байден не друзья, разговор между ними уважительный

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не друзья, у них не так много было возможностей пообщаться, разговор между ними уважительный.

"Я не говорил, (что у общения двух лидеров - ред.) дружеский тон. Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья, они все-таки не так много еще общались", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.

По его словам, они встречались, когда Путин был премьер-министром, на разных международных мероприятиях, но возможностей пообщаться было не так много.
"Одно дело - говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи, а другое - сильно не соглашаться в чем-то друг с другом. И здесь, конечно, к сожалению, можно констатировать очень серьезное расхождение в концептуальных подходах по чрезвычайно важным вопросам: это Путин говорил о наших "красных линиях", о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать "красные линии", - сказал Песков.
По его словам, при этом атмосфера между лидерами деловая и уважительная. Говоря о разногласиях, Песков отметил, что их не то чтобы стало больше, их "просто зафиксировали в том объеме, в котором они уже были".
"По крайней мере, можно сказать, что Путину и Байдену говорить комфортно, в том плане, что они доводят друг до друга позицию, говорят о проблеме и дают четкий ответ: да или нет", - сказал Песков.
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