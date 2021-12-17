https://ria.ru/20211217/draka-1764294962.html
СК завел дело после драки под Калугой, во время которой ранили подростка
СК завел дело после драки под Калугой, во время которой ранили подростка - РИА Новости, 17.12.2021
СК завел дело после драки под Калугой, во время которой ранили подростка
Следователи в Калужской области возбудили уголовное дело после того, как в драке на остановке в городе Ермолино 16-летнего местного жителя дважды ранили ножом. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:50
2021-12-17T17:50
2021-12-17T17:50
происшествия
боровский район
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Следователи в Калужской области возбудили уголовное дело после того, как в драке на остановке в городе Ермолино 16-летнего местного жителя дважды ранили ножом.По данным СУСК России по региону, вечером в четверг в больницу с ножевым ранением был доставлен 16-летний житель города Ермолино. По версии следствия, ножевое ранение он получил в ходе конфликта на остановке общественного транспорта в центре города."По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Покушение на убийство". По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний гражданин иностранного государства. В настоящее время с ним проводятся следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.Отмечается, что молодому человеку вызвали санавиацию из областного центра, он был прооперирован.По данным прокуратуры региона, молодой человек получил ножевые ранения в грудь и предплечье. После операции он находится в состоянии средней тяжести."Прокуратура Боровского района будет настаивать на заключении под стражу мужчины, который нанес ножевые ранения несовершеннолетнему подростку", - информирует надзорное ведомство.УМВД по региону в свою очередь сообщает, что, предварительно, инцидент произошел на бытовой почве, установлены личности еще четверых участников конфликта.
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происшествия, боровский район, калужская область, россия
СК завел дело после драки под Калугой, во время которой ранили подростка
СК возбудил дело после драки на остановке под Калугой, во время которой ранили подростка
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости.
Следователи в Калужской области
возбудили уголовное дело после того, как в драке на остановке в городе Ермолино 16-летнего местного жителя дважды ранили ножом.
По данным СУСК России
по региону, вечером в четверг в больницу с ножевым ранением был доставлен 16-летний житель города Ермолино. По версии следствия, ножевое ранение он получил в ходе конфликта на остановке общественного транспорта в центре города.
"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Покушение на убийство". По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний гражданин иностранного государства. В настоящее время с ним проводятся следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что молодому человеку вызвали санавиацию из областного центра, он был прооперирован.
По данным прокуратуры региона, молодой человек получил ножевые ранения в грудь и предплечье. После операции он находится в состоянии средней тяжести.
"Прокуратура Боровского района
будет настаивать на заключении под стражу мужчины, который нанес ножевые ранения несовершеннолетнему подростку", - информирует надзорное ведомство.
УМВД по региону в свою очередь сообщает, что, предварительно, инцидент произошел на бытовой почве, установлены личности еще четверых участников конфликта.