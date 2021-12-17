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СК завел дело после драки под Калугой, во время которой ранили подростка
СК завел дело после драки под Калугой, во время которой ранили подростка - РИА Новости, 17.12.2021
СК завел дело после драки под Калугой, во время которой ранили подростка
Следователи в Калужской области возбудили уголовное дело после того, как в драке на остановке в городе Ермолино 16-летнего местного жителя дважды ранили ножом. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:50
2021-12-17T17:50
происшествия
боровский район
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Следователи в Калужской области возбудили уголовное дело после того, как в драке на остановке в городе Ермолино 16-летнего местного жителя дважды ранили ножом.По данным СУСК России по региону, вечером в четверг в больницу с ножевым ранением был доставлен 16-летний житель города Ермолино. По версии следствия, ножевое ранение он получил в ходе конфликта на остановке общественного транспорта в центре города."По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Покушение на убийство". По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний гражданин иностранного государства. В настоящее время с ним проводятся следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.Отмечается, что молодому человеку вызвали санавиацию из областного центра, он был прооперирован.По данным прокуратуры региона, молодой человек получил ножевые ранения в грудь и предплечье. После операции он находится в состоянии средней тяжести."Прокуратура Боровского района будет настаивать на заключении под стражу мужчины, который нанес ножевые ранения несовершеннолетнему подростку", - информирует надзорное ведомство.УМВД по региону в свою очередь сообщает, что, предварительно, инцидент произошел на бытовой почве, установлены личности еще четверых участников конфликта.
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боровский район
калужская область
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происшествия, боровский район, калужская область, россия
17:50 17.12.2021
 
СК завел дело после драки под Калугой, во время которой ранили подростка

СК возбудил дело после драки на остановке под Калугой, во время которой ранили подростка

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Следователи в Калужской области возбудили уголовное дело после того, как в драке на остановке в городе Ермолино 16-летнего местного жителя дважды ранили ножом.
По данным СУСК России по региону, вечером в четверг в больницу с ножевым ранением был доставлен 16-летний житель города Ермолино. По версии следствия, ножевое ранение он получил в ходе конфликта на остановке общественного транспорта в центре города.
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11 декабря, 17:52
Участник драки в подземном переходе в Москве заявил, что его спровоцировали
"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Покушение на убийство". По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний гражданин иностранного государства. В настоящее время с ним проводятся следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что молодому человеку вызвали санавиацию из областного центра, он был прооперирован.
По данным прокуратуры региона, молодой человек получил ножевые ранения в грудь и предплечье. После операции он находится в состоянии средней тяжести.
"Прокуратура Боровского района будет настаивать на заключении под стражу мужчины, который нанес ножевые ранения несовершеннолетнему подростку", - информирует надзорное ведомство.
УМВД по региону в свою очередь сообщает, что, предварительно, инцидент произошел на бытовой почве, установлены личности еще четверых участников конфликта.
 
ПроисшествияБоровский районКалужская областьРоссия
 
 
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