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Суд оштрафовал курскую больницу за неверный диагноз
Суд оштрафовал курскую больницу за неверный диагноз - РИА Новости, 17.12.2021
Суд оштрафовал курскую больницу за неверный диагноз
Суд взыскал с Курской областной детской клинической больницы 300 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за неправильно поставленного диагноза пятимесячной РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:57
2021-12-17T14:03
происшествия
курск
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Суд взыскал с Курской областной детской клинической больницы 300 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за неправильно поставленного диагноза пятимесячной девочке, которая через некоторое время умерла в столичной клинике, сообщает в пятницу Курский областной суд.По данным суда, 17 июля 2018 года в стационаре Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева скончалась пятимесячная девочка."В апреле 2018 года ребенок находился на лечении в ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" комитета здравоохранения Курской области, где ей был поставлен неправильный диагноз, девочку направили для проведения консервативного лечения и дальнейшей консультации в ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой", врачи которого выставили ей уже другой диагноз, ее перевели в ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева", - говорится в сообщении.По данным суда, в центре им. Бакулева ребенку была сделана операция, однако спасти девочку не удалось. Согласно заключениям экспертов, причиной смерти малышки стала врожденная патология сердца и сосудов с последовавшими осложнениями."Эксперты пришли к выводу, что... несвоевременное установление верного диагноза привело к задержке проведения хирургического лечения, прогрессированию патологических изменений в сердце и сосудах, однако данный недостаток диагностики не явился причиной наступления смерти ребенка. Своевременное и скорейшее проведение оперативного лечения повышали вероятность наступления благоприятного исхода, но не гарантировали его", - отмечает суд.Мать ребенка просила суд взыскать с областной детской больницы 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск частично, взыскав с медицинского учреждения 300 тысяч рублей."Ответчик обжаловал данное решение в Курский областной суд, просил решение отменить, в иске истице отказать, однако апелляционная инстанция признала доводы жалобы несостоятельными и решение оставила без изменения. Оно вступило в законную силу", - сообщает областной суд.Как пояснил РИА Новости представитель областного суда, изначально ребенка положили в инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ, а там уже направили в детскую областную с подозрением на иное заболевание. Представитель облсуда добавил, что решение может быть обжаловано сторонами в кассационном порядке.
https://ria.ru/20200922/svadba-1577627723.html
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происшествия, курск, здоровье - общество
11:57 17.12.2021 (обновлено: 14:03 17.12.2021)
 
Суд оштрафовал курскую больницу за неверный диагноз

Суд оштрафовал курскую больницу за неверный диагноз пятимесячной девочке, которая умерла

© РИА Новости / Алексей КуденкоСначала – человек, а не диагноз: как писать о сложных социальных проблемах
Сначала – человек, а не диагноз: как писать о сложных социальных проблемах - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Суд взыскал с Курской областной детской клинической больницы 300 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за неправильно поставленного диагноза пятимесячной девочке, которая через некоторое время умерла в столичной клинике, сообщает в пятницу Курский областной суд.
По данным суда, 17 июля 2018 года в стационаре Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева скончалась пятимесячная девочка.
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"В апреле 2018 года ребенок находился на лечении в ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" комитета здравоохранения Курской области, где ей был поставлен неправильный диагноз, девочку направили для проведения консервативного лечения и дальнейшей консультации в ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой", врачи которого выставили ей уже другой диагноз, ее перевели в ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева", - говорится в сообщении.
По данным суда, в центре им. Бакулева ребенку была сделана операция, однако спасти девочку не удалось. Согласно заключениям экспертов, причиной смерти малышки стала врожденная патология сердца и сосудов с последовавшими осложнениями.
"Эксперты пришли к выводу, что... несвоевременное установление верного диагноза привело к задержке проведения хирургического лечения, прогрессированию патологических изменений в сердце и сосудах, однако данный недостаток диагностики не явился причиной наступления смерти ребенка. Своевременное и скорейшее проведение оперативного лечения повышали вероятность наступления благоприятного исхода, но не гарантировали его", - отмечает суд.
Мать ребенка просила суд взыскать с областной детской больницы 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск частично, взыскав с медицинского учреждения 300 тысяч рублей.
"Ответчик обжаловал данное решение в Курский областной суд, просил решение отменить, в иске истице отказать, однако апелляционная инстанция признала доводы жалобы несостоятельными и решение оставила без изменения. Оно вступило в законную силу", - сообщает областной суд.
Как пояснил РИА Новости представитель областного суда, изначально ребенка положили в инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ, а там уже направили в детскую областную с подозрением на иное заболевание. Представитель облсуда добавил, что решение может быть обжаловано сторонами в кассационном порядке.
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